Lukkede skoler. Lukkede grænser. Hjemmearbejdspladser. Aflyste koncerter og fodboldkampe.

Det er bare nogle af de mange nye restriktioner, der har ramt Danmark og resten af verden.

Men hvis du spørger læge, ph.d. Vibeke Manniche er der tale om en hysterisk overreaktion fra myndighedernes side som ikke er lægeligt velfunderet.

»Det her er et corona-hysteri, som politikerne har smittet hinanden med. Som verden har smittet hinanden med. Det er nødvendigt, at vi stopper op og ser på tallene. De ser fredelige ud,« siger hun.

Tirsdag trak regeringen nye skrappe forbud ned over danskerne i et forsøg på at stoppe spredning af COVID-19 i Danmark.

Fra onsdag formiddag er det forbudt at være mere end ti personer samlet og en lang række forretninger som frisører, solcentre og fittnesscentre tvinges til at holde lukket. Supermarkeder skal indføre sikkerhedsforanstaltninger som sikrer, at kunderne ikke står for tæt i kø.

Alle disse tiltag er ifølge Vibeke Manniche helt unødvendige restriktioner og ude af proportioner. COVID-19 kan ifølge hende klares med primært ekstra god håndhygiejne, forsigtighed på hospitaler og plejehjem, særlig opmærksomhed overfor og behandling af de smittede samt at man opholder sig udenfor når det er muligt.

»Der er ingen tvivl om, at du skal beskytte de udsatte og være særlig årvågen ifht smittede. Vi skal steppe op på håndhygiejnen, som vi vel alle også har gjort, og vi bør også begrænse besøg på plejehjem. Men det er uansvarligt at lukke et helt samfund ned, og det er ikke baseret på en lægefaglig viden samt helt ude af proportioner. Man har ikke afstemt indgrebets voldsomme omfang med effekten og gevinsten,« siger Vibeke Manniche.

På et pressemøde tirsdag sagde Statsminister Mette Frederiksen, at kampen mod Corona spidser til.

Søndag var 28 personer indlagt på danske hospitaler med COVID-19. Mandag var det antal steget til 62. Tirsdag var antallet steget til 82. Onsdag: 129.

Antallet af personer, som ligger i respirator steg mandag fra to til ti patienter. Tirsdag er antallet oppe på 18. Onsdag: 24.

Men det ser Vibeke Manniche ikke som nogen bekymrende udvikling. Hun mener slet ikke, der er en voldsom COVID-19 epidemi under udvikling i Danmark.

»Hvis vi skulle have en epidemi, skulle der være en eksponentiel stigning, hvor antallet af smittede bliver fordoblet dag for dag. Hvis du ser procentuelt af de testede, så er det uforanderligt. Det er 14 procent af dem, de tester på den samme præmis. Stod vi overfor en epidemi - en kæmpe trussel mod hele landets sundhed - skulle det tal være fordoblet og have en helt anden stigning fra dag til dag,« siger hun.

Men i Kina og Italien har det jo udviklet sig voldsomt. Hvorfor skulle det samme ikke kunne ske i Danmark?

»Jeg kender danmark og har beskæftiget mig med smitsomme sygdomme i mere end 20 år. Vi er ikke Wuhan i Kina og vi er ikke Italien. Vi har helt andre livsvilkår, andre boformer, bedre sundhedsvæsen og vi har måske heller ikke det samme forhold til personlig hygiejne, som de har,« siger hun.

Men hvorfor skulle statsministeren indføre alle disse restriktioner, hvis ikke der var et reelt trusselbillede?

»Hun gør det ud fra en frygt, men den frygt er ikke begrundet ud fra den aktuelle, lægelige situation og de tal Seruminstituttet bringer hver dag. Man kunne til dels forstå det i torsdags, men nu har vi tallene, og de viser, at vi ikke står over for et coronahelvede ud over det som regeringen har påført samfundet. Baseret på frygt og gisninger. Indgreb som ikke alene har meget alvorlig betydning for landets økonomi og funktion, men også udgør en meget stor trussel overfor alvorligt kræft- og hjertesyge, sårbare mennesker osv. Det er som sagt ude af proportioner, og nu bør vi ændre kurs og åbne landet igen,« siger Vibeke Manniche.

Du kan finde Sundhedsstyrelsens egen information om COVID-19 her.