I dag åbner en lille del af Danmark.

Det har de fleste ventet på, men åbningen er et eksperiment af de store.

Daginstitutioner og de yngste klasser i skolerne får mulighed for at begynde på en hverdag, der minder om normalen. Det bliver kun en tilnærmelse, for kravene til de yngste er uforståelige for dem, og de har endnu sværere ved at leve op til stor afstand, ingen kram og stor håndhygiejne.

Det bliver vanskeligt af fysiske grunde, men endnu mere af psykologiske grunde. Hvis man har besøgt en vuggestue eller børnehave for nylig, ved man hvorfor. Ungerne leger og tumler, og som det mest naturlige i verden omfavner børn andre børn. Den bliver svær at stoppe. Og skal man også det?

Mens danske forældre nervøst vurderer, om de skal lade deres børn deltage i den lille åbning, sidder andre lige så nervøst og venter på, at de kan få lov til at åbne.

Virksomhedsejere og ledere må nervøst spejde i horisonten efter en åbning, og deres usikkerhed vokser dag for dag. Den økonomiske usikkerhed og krise er lige så stor som den sundhedsmæssige.

Hidtil har debatten herhjemme koncentreret sig om de små og mellemstore virksomheder uden den store likviditet. De er bestemt truede. Men det gælder også andre.

De store virksomheder har ikke været synlige i offentligheden, men de lider også – bare i en større skala. Erhvervslivets chefer blander sig sjældent i politiske debatter, de er vant til at håndtere kriser – de er vant til ikke at beklage sig. I erhvervslivet får man ikke point og respekt for jammer, men derimod for at skabe løsninger og svare enhver sit.

Derfor er det usædvanligt, når B.T. i dag kan fortælle om en stor dansk virksomhed, Sunclass Airlines, der i høj grad lider og måske nærmer sig en konkurs. Det tjener direktør Torben Østergaard til ære, at han i klare toner forklarer, hvordan den danske virksomhed, der i 55 år har fløjet danskere rundt i hele verden, reelt er truet på livet.

Med en flyflåde på jorden og ingen steder at flyve hen. Med 1200 ansatte, der er sendt hjem, fordi de ikke kan arbejde, men som stadig skal have løn, kan virksomheden være tæt på at lukke. Virksomhedens lønninger er over det normale – langt over – og derfor er hjælpepakkerne slet ikke nok til at redde det danske flyselskab.

Sunclass Airlines taber mellem en og halvanden million kroner om dagen – om dagen – det kan ingen virksomhed fortsætte med.

Det er paradoksalt, at virksomheden, der har danske overenskomster, står dårligere end en lang række lavprisselskaber, der er registreret i Irland og flyver med dårligere løn- og arbejdsvilkår. Coronakrisen kan på sin egen bizarre måde lukke sunde danske virksomheder, hvorimod andre med ringere arbejdsforhold vil overleve.

Det er afgørende, at regeringen og erhvervsminister Kollerup indser omfanget og truslen. Der skal hjælp til store virksomheder, så de ikke lukker og sender tusindvis af danske ansatte på porten. De nuværende pakker skal forlænges og tilpasses.

Når man læser Simon Kollerups svar til B.T., virker det ikke, som om han helt har indset, at der er virksomheder, der har kniven på struben. Der er brug for mere end 'forståelse' og 'opmærksomhed'. De har ikke tid til at vente.

De danske fly- og rejseselskaber kommer ikke i luften foreløbig, for her er alle lande afhængige af hinanden. Der er ikke nogen steder at flyve hen, før verden er åben igen.

Derfor er der brug for handling nu – også selvom det bliver dyrt.