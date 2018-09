Det er en så uværdig måde, politikerne behandler vores syge medmennesker på i Danmark. At beskæftigelsespolitik bliver sammenkoblet med socialpolitik er hul i hovedet.

Vi vil adskille beskæftigelsespolitik og socialpolitik. Er man for syg til at arbejde, skal man ikke kostes rundt i systemet af sagsbehandlerne på landets jobcentre. Nej, så skal man selvfølgelig have en førtidspension, der er baseret på en lægefaglig vurdering – ikke på baggrund af mavefornemmelsen hos en sagsbehandler eller en DJØF’ers excelark.

Vi skal have værdigheden tilbage. Vi skal se mennesket fremfor systemet. Derfor foreslår vi at lukke jobcentrene og hæve førtidspensionen. Og så skal retten til sociale ydelser knyttes til det danske statsborgerskab, så vi sikrer, at det kun er danskerne, som har gavn af vores sociale sikkerhedsnet.

Så kan sagsbehandlerne og DJØF’erne i jobcentrene få job i det private erhvervsliv, hvor de kan gøre nytte og skabe værdi for sig selv og for samfundet. Det vil være en sejr for alle.

Burde Jobcentrene blive nedlagt?

Vi danskere vil gerne hjælpe hinanden, selvom vi ikke kender hinanden personligt. Det skyldes vores nationale værdifællesskab. Det bygger på tillid og samhørighed. Den folkelige solidaritet sætter jeg meget stor pris på. Den skal vi bevare.

Hvis man er syg, skal man kunne leve et værdigt liv i økonomisk tryghed. Det må aldrig handle om økonomi, hvis folk er så syge, at de ikke kan arbejde. Man skal ikke piskes rundt i systemet. Det er det rene vanvid, at der i dag er terminalt syge borgere, som dør, mens de er i ressourceforløb og venter og venter på en førtidspension.

Årligt koster jobcentrene mange milliarder kroner. Danmarks Radio har tidligere regnet ud, at det vil koste det samme at tildele førtidspension til vores syge medborgere, som det koster at administrere jobcentrene.

Jobcentrene er ineffektive, dyre og skadelige for borgerne. De skaber ofre – ikke jobs. De er med til at gøre helt almindelige danskere til klienter. De er kun til gavn for dem, der er ansatte der.

Vi skal udstikke en helt anden kurs, så vi kommer væk fra politikernes massive svigt. Vi skal have en beskæftigelsespolitik, der giver danskerne friheden og ansvaret tilbage. Kan man arbejde, skal man selvfølgelig forsørge sig selv. Og så skal vi have en socialpolitik, der sikrer, at man selvfølgelig skal beskyttes, hvis man er for syg til at arbejde. Alt andet er uværdigt og uacceptabelt!