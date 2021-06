»Her er pandemien så at sige ovre,« skrev overlægen hos den norske sundhedsstyrelse søndag eftermiddag.

Det skulle han aldrig have gjort.

Han fik naturligvis straks på puklen af sine kolleger og endda af landets statsminister.

Hvad ligner det at lade, som om der er styr på epidemien, når de stramme restriktioner stadig skal overholdes. Hvis epidemien er under kontrol, hvorfor så mundbind, test og forsamlingsforbud?

Overlægen har selvfølgelig ret, men ingen vil endnu sige det. Epidemien er under kontrol, det er ovre.

Det er et forsigtighedsprincip, der driver – og har drevet – hele håndteringen af covid-19. Hellere gøre for meget, gøre det tidligt og holde fast. Det står meget tydeligt i den fremragende og nyligt udgivne bog om Mette Frederiksens første år i Statsministeriet. Det gælder om hele tiden at være foran – ikke tvivle. Det har ikke været en dårlig strategi, og derfor skal en norsk overlæge ikke pludselig afmelde det store beredskab, bare fordi det er rigtigt.

Med hensyn til vacciner forholder det sig næsten omvendt. Her er det ikke forsigtighedsprincippet, der styrer.

Næsten 2,5 millioner danskere er vaccinerede med det første stik på nuværende tidspunkt. Det er primært danskere over 40 år og svagelige, men allerede nu bliver unge mellem 17 og 25 år tilbudt en vaccine.

Lige om lidt er det børn under 16 år, der står for tur.

Det er en dårlig idé, mener Christine Stabell Benn, og hun er værd at lytte til. Hun er en af de væsentligste eksperter herhjemme, når det gælder effekt af vaccinationer, og hun har studeret den forskning, der foreløbig har undersøgt bivirkninger på børn.

Hendes konklusion er simpel, for hun stiller det samme relevante spørgsmål, som alle forældre gør: »Bliver mit barn sundere af at få denne vaccine eller ej?«

Christine Stabell Benn er ikke tvivl. De store børn skal IKKE have vaccinen, for vi har ikke undersøgt forholdet mellem effekt og bivirkninger godt nok. De store børn bliver ikke specielt syge af corona, og de fleste ældre, børnene ville kunne smitte, er allerede nu vaccinerede. Derfor skal man slet ikke tage den indbyggede risiko, en vaccine er. Dit barn bliver ikke sundere.

Professoren fra Odense skal – som den norske overlæge – have tak for sit mod. Det giver ikke altid anerkendelse, men i dette tilfælde er det vigtigere, at forældre får de rette oplysninger, så de kan træffe deres eget valg sammen med deres store børn. Den beslutning ligger bedst i familien, og her vil man være forsigtige.

De danske forældre er allerede skeptiske og lige nu i stærke overvejelser, om deres børn skal vaccineres. I en YouGov-undersøgelse for B.T. siger kun lidt over halvdelen, at de helt sikkert vil lade deres børn vaccinere. Hvorimod næsten 30 procent er usikre på deres beslutning. 17 procent siger allerede nu nej tak.

Forældre og børn skal heller ikke tage stilling endnu. For medens store dele af Europa og Israel allerede er i gang med at vaccinere børn, er Danmark ikke med – endnu. Sundhedsstyrelsen og direktør Søren Brostrøm skal inden for meget kort tid komme med deres anbefaling til landets forældre om vaccinationer. Det er total opbakning i den danske befolkning til vaccinationsprogrammet blandt voksne. Nærmest verdensrekord.

Med børn forholder det sig anderledes. Her vil vi ikke eksperimentere.

Tænk dig grundigt om, Søren Brostrøm.