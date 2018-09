Regeringen og de øvrige partier, der står bag folkeskolereformen, vil gerne styrke børns lyst til at læse.

Det er noget, man altid bør gøre. Hvad enten man betragter sagen fra en forælders synsvinkel eller fra en politikers.

Desværre er baggrunden kedelig: Skønt gode hensigter om det modsatte er danske børn de børn i Norden, der læser dårligst. Laveste gennemsnit på den nordiske rangliste. Flere svage læsere end i 2011. Og i samme tidsrum færre, der læser virkelig godt.

Skolen er jo første led i den fødekæde, der går videre til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Så det lover ikke godt for fremtiden.

I august i år kunne sprogforskeren Marianne Rathje fra SDU fortælle, at dansk- og journaliststuderende var bekymrende ringe til at stave og sætte komma.

De har senest gået i folkeskolen for fire år siden. Så vi kan desværre sige med sikkerhed, at om nogle år vil det være endnu værre.

De svage læsefærdigheder er – sammen med svage regnefærdigheder – et større problem for folkeskolen end noget andet.

Kan man ikke læse, er man dobbelt ekskluderet.

For det første er man ekskluderet fra at oplyse sig selv. Selvfølgelig er det fuldt ud muligt at blive klogere gennem ørerne.

Men gennem øjnene, der læser, er der en kolossalt stor verden, som folder sig ud: romaner. Digte. Artikler og essays. Reportager fra nær og fjern. Bøger om alverdens fag. Moral og filosofi.

Her har mange fået nogle af deres største og mest indsigtsgivende oplysninger. Den verden findes ikke for den, der ikke kan læse.

Men for det andet er man ekskluderet fra at deltage i (arbejds)livet med andre.

Skrift er den måde, vi først og fremmest holder os i kontakt med andre. Ikke mindst i arbejdsmæssige sammenhænge. Der skal skrives rapporter til ens kolleger – og læses rapporter fra dem.

Man skal kende til sikkerhedsforskrifter. Læse manualer og arbejdsinstruktioner. Dokumentere de skridt, man har taget i løsningen af en opgave. Men det kan man ikke, hvis man er havnet i gruppen af meget svage læsere. Og så er der meget store dele af arbejdsmarkedet, der er lukket.

Desværre er der en tendens til, at uddannelsespolitikere har travlt med middelklassens problemer: Om børn og unge føler sig pressede (fordi de ikke er vant til at skulle præstere). Om der er for mange mænd i den litterære og filosofiske kanon. Om vi glemmer litteraturen fra lande uden for den vestlige kulturkreds.

Altså problemer, der forudsætter, at man er virkelig god til at læse og gerne gør det – både i sin fritid og sin arbejdstid.

Det er efter min mening en forkert prioritering. Selvfølgelig er det vigtigt, at skolevæsenet ikke er sadistisk – som det vitterligt kunne være i meget gamle dage. Og selvfølgelig er det også vigtigt, at pensum udvikler sig, så man kan få øjnene op for den litteratur, der tidligere var overset.



Men det er altså endnu vigtigere, at vi ikke taber hvert syvende eller hvert sjette unge menneske. At vi ikke henviser den gruppe til et liv i dobbelt eksklusion: fra sin egen oplysning og fra sin egen kontakt med venner og kolleger.



Derfor håber jeg, at dette hensyn vil få den højeste prioritet, når vi nu skal i gang med at revidere folkeskolereformen.