»Hvis det er så sundt at arbejde, så sæt de syge til det,« sagde en satiriker.

Han anede ikke, hvor tæt han ville komme på virkelighedens jobcentre.

Systemet ordinerer arbejdsprøvning som medicin. Men forskellige mennesker skal ikke mases ned i den samme kasse, og fremover skal der i stedet være tre hovedspor.

Et jobcenter skal samarbejde med a-kasserne om at hjælpe folk i job. Er man syg, eller har man et socialt cv, der er længere end den sibiriske jernbane, skal man møde hjælpende hænder i sundhedssektoren eller socialforvaltningen.

Det er helt urimeligt og rammer privatøkonomien hårdt

Borgerne skal have en hjælpende hånd, som møder dem præcist der, hvor de er i livet. Vi skal bygge et nyt system op fra grunden med tro på den enkelte og uden hovedløs tvang. Det giver mening for alle. Både for dem, som 'bare mangler et job her og nu', for dem, som er syge, og for de socialt udsatte.

De ansatte skal have en stærk faglig baggrund, for retssikkerhed forudsætter grundigt kendskab til loven. Men alt for mange kommunale sagsbehandlere er ikke uddannede socialrådgivere. Det nytter heller ikke, at sagsbunkerne begraver de ansatte. Odense Kommune prøver en ny 'investeringsvej', hvor flere ansatte har færre sager. Der skal være tid til den enkelte.

Socialt udsatte hører ikke til i en arbejdsformidling. I et tæt og tillidsfuldt samarbejde skal kommune og borger finde ud af, hvad der er bedst på lang sigt. Nogle gange giver det bedst mening med misbrugsafvænning, psykiatrisk indsats, meget basale uddannelsesforløb eller hjælp mod ordblindhed. Jobbet må vente, til borgeren er klar.

Aarhus går foran med et forsøg, hvor 100 langtidsledige får et klippekort på 50.000 kr. I samarbejde med kommunen går pengene til formål, som øger muligheden for job og et liv i værdighed. Det er bl.a. at fjerne tatoveringer, tandlæge, kurser eller gældsrådgivning. Resultaterne er positive.

Resultaterne er positive

Uddannelse skal frem i værktøjskassen, men mange kommuner tænker desværre enøjet og traditionelt på virksomhedspraktik. Der er brug for mere kontrol af virksomhederne, for at den ledige ikke misbruges som billig arbejdskraft.

Der er ekstrem social skæv adgang til sundhed. Mange unge står ikke bare uden uddannelse og job, men kæmper samtidig med dårligt helbred, fysisk eller psykisk. Bedre sundhed forøger chancen for at gennemføre en uddannelse og i øvrigt få et godt liv.

Syge borgere er gidsler, mens deres sager undersøges. Det er en skandale, hver gang et menneske uforskyldt mister sygedagpengene og ryger over på en lavere ydelse, selvom deres sygdomsforløb ikke er klarlagt. Det er helt urimeligt og rammer privatøkonomien hårdt.

Væk med de nuværende jobcentre, der som pølsefabrikker producerer ensartede varer. Vi skal behandle mennesker forskelligt for at give dem lige muligheder.