Nu må det efterhånden være nok. Hvorfor bliver der aldrig sat fokus på årtiers kvindelige overgreb på manden?

Hvorfor skal vi hele tiden høre den ene kvinde efter den anden i diverse programme og aviser fremkomme med den ene beskyldning af mandlige overgreb på kvinder efter den anden? Har kvinder ingen som helst empati mere, er den skyllet ud med opvasken? Hvor blev den af?

Det sidste nye er, at mænd ikke må flirte, uha, men kvinder må godt rende rundt i G-strenge, der er så tynde som fortidige piberensere på stranden. På gaderne ser du kvinder og ganske unge piger sende deres forførende smil i så tætsiddende bukser, at man let kan tage fejl og tro, det er tatoveringer, hvor intet er skjult, men det er ikke at flirte eller udsætte os mænd for overgreb, nej nej.

For disse kvinder er det godt, at dildoen er opfundet og singlelivet er at foretrække

Men hvis en mand render rundt med en for stor bule i bukserne af selv samme årsag, så er det et overgreb mod kvinden.

Vi mænd bliver hver eneste dage og specielt på sommerdage konfronteret med kvindelige overgreb, når de kommer valsende på høje hæle for at fremhæve muskulaturen i de lange ben, her luftes miniskørts, der er så korte, at den fremhævede, glatbarberede trussekant bliver vist samtidig med, at en kop café latte nedsvælges med et saligt slik med tungen rundt om flødekanten på koppen… Åh, de kan flirte de kvinder.

Selvfølgelig er det galt, når drenge deler nøgenfotos af piger på nettet, men jeg kan nu ikke lade være at sidde og tænke på: Hvor har de dog fået disse fotos fra? Har drengene og de unge mænd flået tøjet af pigerne og kastet sig over dem med deres mobilkamera? Eller har de selv lagt deres tøj pænt på en stol og stillet sig op, måske endda uden at der var drenge til stede ud over forbindelsen på nettet?

Det er ikke kvinderne, der flirter eller laver overgreb, når jeg læser alle de sure opstød, der kommer fra 'kvindegenerationen med det rigtige køn'. For disse kvinder er det godt, at dildoen er opfundet og singlelivet er at foretrække, for der er da ingen af disse kvinder, der vil kunne flirte sig til en mand, altså en rigtig mand.

Erik Østenkjær

Kvinder har i århundrede brugt deres maget over børnene til at manipulere manden. Så når de beskylder mænd for at have magten på alle livets områder, hvor det drejer sig om at skaffe til huse, så har de fuldstændig ret, det er den sidste bastion, vi har som mænd. Når den falder, har i fået jer et kønsløst samfund, se bare på Sverige - landet hvor 'hennerne' bor.

Her sidder jeg så som en gammel patriark i en alder, hvor jeg stadig husker tilbage på kvinder, der kunne flirte med mænd, hvor der kunne flirtes, uden at der var nogen, der umiddelbart smed tøjet og hoppede på hinanden eller forgreb sig. Jeg sidder og tænker tilbage på den gang, da jeg fik et smil for at holde eller åbne døren for en kvinde… jeg tænker på kvinder, der med den mest naturlige tiltro kunne sende en mand et smil og få et igen, uden at der var tale om overgreb, ja, vi kunne endda danse tæt køn mod køn i min ungdom… uha, uha.

Kære kvinder, er det ikke i jeres verden et overgreb, når en kvinde ved baren læner sig ind over en mand med en kavalergang så stor, at piercingen i navlen kan ses?

Er det ikke et overgreb, når en kvinde tager en mand på låret og fniser ved en koncert?

Er det ikke overgreb, når mænd generelt bliver fremstillet som overgrebsmænd, og er det ikke et overgreb på mænd, når kvinder begynder at definere, hvad der er mandligt, for hvad fisen kender I til det?

Så på med bomuldstrusserne, husk lange kjoler og trøjer med høj hals. Måske skulle vi indføre et Burkapåbud. Stop med at smile til os, og sørg for at holde hænderne i skødet, når du ser en mand, og husk så at stoppe kameraet, når du tager tøjet af.