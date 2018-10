Jeg har fået en ny helt i denne uge. Hun hedder Ellen, og jeg læste om hende på dr.dk.

Det særlige ved Ellen er, at hun går i gymnasiet og ikke drikker alkohol. Bemærk at den sætning i mange andre lande ville vække opsigt. For i langt de fleste af de lande, vi sammenligner os med, er det et no go at drikke alkohol, når man går i gymnasiet.

Jeg talte med en ung franskmand, der fortalte, at han mødtes med vennerne på kaffebar om fredagen. Det der med alkohol anså han ikke for at være en fristelse. Men i Danmark ligger vi inde med en rædselsfuld Europa-rekord, når det kommer til unge mennesker og druk.

Og hvis vi lige tager tallene, som fremgår af bemeldte DR-artikel: Drenge drikker typisk 9,8 genstande ved hver gymnasiefest, hvilket betegnes som 'over højrisiko.' 36% mener, at det er svært at indgå i et socialt fællesskab uden alkohol. Hver fjerde mener, at alkohol fylder for meget, men tør ikke sige det højt.

Ellen derimod er ligeglad. Alkohol siger hende intet. Ellens egne forældre foreslog, at hun tog en øl i hånden bare for syns skyld – så kunne hun jo lade være at drikke den. Og hendes studievejleder rådede hende direkte til at drikke øl, fordi Ellen havde givet udtryk for nogle vanskeligheder ved gymnasiet. Vi lader den lige stå et øjeblik!

Jeg er ingen helgen. Jeg kan godt nyde et glas rødvin, og har jeg prøvet at være fuld? Øøøøh ja. Men da jeg gik i 9., og mine venner og jeg skulle mødes for at 'varme op,' som det så yndigt hedder, så medbragte jeg en liter sødmælk. Jeg indrømmer: Det var ligeså meget for provokationens skyld, men jeg havde det lige som Ellen: Alkohol sagde mig intet. Tværtimod var jeg bange for at miste overblikket.

Sådan har jeg det stadig. Det handler ikke om at være kontrolfreak. Det handler om, at der vil være langt større risiko for, at farlige situationer opstår, og man ikke kan tage vare på sig selv ved fuldskab.

Jeg ved ikke med jer andre, men mine børn har aldrig set sine forældre fulde. Og hvis nogen er i tvivl: Børn kan generelt ikke lide at opleve berusede forældrene. Det findes der tonsvis af litteratur og undersøgelser, der underbygger. Jeg tror, vi er nødt til at gribe i egen barm, hvis vi vil tage problemerne alvorligt.

Det store spørgsmål er imidlertid: Har vi et problem? Langt de fleste, jeg taler med, synes ikke, der er noget problem overhovedet. De unge kan sagtens styre alkoholforbruget, og det er trods alt bedre end at tage stoffer, synes at være tesen. Det, synes jeg, er en vattet holdning.

Skal vi give los, når det gælder alkohol, bare fordi det er værre at tage stoffer? Er det ikke en lille smule pinligt, at vi har den druk-kultur, vi har? Det synes jeg, og der er tegn på, at noget er ved at ændre sig.

Når vi i dag ser et afsnit af 'Huset på Christianshavn,' så er det helt afsindigt, hvor meget øllerne fylder. Mændene sidder hele tiden og drikker nede i Rottehullet hos Emma.

Det ville man aldrig gøre i en ny serie, med mindre man ønskede at udstille en vis form for alkoholmisbrug. Der er også tegn i tiden på, at unge tager afstand. For 30 år siden var det ikke unormalt, at man debuterede med alkohol allerede som 11-årig. I dag ligger det nærmere de 15 år, selvom også det antal er faldende.

Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det har noget at gøre med det, de har set derhjemme eller i bladene. Der er vel næppe noget cool ved de kendisser, der inkasserer en bøde for promillekørsel? Har de unge selv set signalet? Det tror jeg, og derfor er der nu mere end nogensinde grund til at bakke de unge op.

Min knægt på 14 elsker smagen af øl. Ja, det har han faktisk gjort, siden han var helt lille. I dag kan man heldigvis få en velsmagende alkoholfri øl, og det får han lov at få. Vi taler meget om dette her med at miste overblik og at blive rundtosset (som er det værste, han ved). Lykkes jeg som forælder med det forehavende: at udskyde hans debut? Jeg ved det ikke, men jeg kan garantere, at det er noget, jeg gør mig umage for at komme i mål med.