I sidste uge behandlede Folketinget et lovforslag om, at forældre, der svigter deres ansvar og lader deres børn pjække fra skole, i sidste instans kan miste deres børnecheck.



Flere organisationer har udtrykt deres betænkeligheder, og det skal man selvfølgelig lytte til.



Men grundene til, at Folketinget nu vedtager de nye regler, er så alvorlige, at jeg på trods af indvendingerne stadig synes, det er godt, vi gør det.



Det er naturligvis ikke nogen hemmelighed, at de nye regler først og fremmest har til formål at rette op på anden- og tredjegenerationsindvandrernes præstationer i skolen.

Den nuværende situation er, at ikke-vestlige indvandrere ofte har en 'skolepraksis,' der ikke bare gør dem selv fattigere, end de burde blive, men også gør alle andre i klassen fattigere

I 2016 viste en undersøgelse fra Rambøll, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet, at en del børn af ikke-vestlige indvandrere er op imod to 'udviklingsår' efter gennemsnittet, når det gælder summen af sproglig og matematisk kompetence samt – populært sagt – evnen til at omgås andre (i forskningsjargon hedder det 'socioemotionelle kompetencer').



I begyndelsen af 1. klasse befinder de børn, der er længst fra gennemsnittet, sig altså udviklingsmæssigt på et trin, der svarer til typiske femårige.

Det er en situation, der findes adskillige gode grunde til at ændre til det bedre.



Den første gode grund er, at hvis man er så langt bagud allerede, når skolen starter, er der en meget stor risiko for, at man aldrig indhenter sine klassekammerater.

En så stor trussel imod så manges velfærd, kan Folketinget naturligvis ikke sidde overhørig



Ens karakterer vil være dårlige både i dansk og matematik, og den forholdsvis ringe evne til at omgås andre vil med en betydelig grad af sandsynlighed have givet en problemfyldt skoletid.



Derfor bliver det svært at komme ind på en ungdomsuddannelse og videre til en uddannelse, der kan give et job. Og derfor bliver det svært at komme ind på arbejdsmarkedet og begynde at forsørge sig selv.



Den anden gode grund er, at en ny undersøgelse fra tænketanken Kraka og Deloitte viser, at i klasser, hvor der er mere end 15 procent børn fra ikke-vestlige lande, ender alle børn i klassen (også de etnisk danske) med at få en lavere livsløn. Tyve år efter afsluttet skolegang, vil alle børn i gennemsnit have en løn, der ligger tyve procent lavere, end den ellers ville have gjort.



