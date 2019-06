Efter en rekordvarm uge i Europa fylder klimaet mere i folks bevidsthed end nogensinde før.

Alle er enige om, at den er gal, og måske er det den største udfordring, det nulevende menneske har stået overfor. Så meget desto mere kan man undre sig over den type problemer, der hver uge dukker op i lokalsprøjterne.

En af de mere farverige er Villabyerne, som fortæller om, hvad der foregår i Gentofte og omegn. Det er altid en god ide at starte med læserbrevene, for her er der god underholdning at finde. Ofte handler det om gadesvineri, og det kan – som i denne uge – være garneret med et billede af en exceptionelt stor hundelort.

Der er også lange skriverier om træer, som er blevet fældet til stor fortrydelse. Det er gået op for mig, at mange mennesker har et særdeles passioneret forhold til træer. Især dem, der står i andre menneskers haver.

På landsplan er det lige nu støj, der optager folket mest. Særligt støjen fra studenterne. Politiet har ellers på flere hjemmesider skrevet, at de ikke rykker ud ved anmeldelser om støjgener fredage og lørdage inden klokken 2 i denne tid, hvor studenterfester, konfirmationer og bryllupper fejres over hele landet.

Men studenterne har det jo med at feste på alle hverdage, og det giver politiet en del at se til. Jeg selv bor i et kvarter, hvor der hver aften kan spores en fest et sted. Jeg hører så til dem, der trækker på smilebåndet.

Åh ja, og så er der hele Abu Dhabi-sagen ude på Sigridsvej i Hellerup, hvor rigmanden Jan Leth er i gang med at bygge et arabisk udseende hus tegnet af Bjarke Ingels lige ned til vandet.

Jeg ved ikke, hvem der er slyngel eller ej, men jeg skal da love for, at bølgerne er gået højt ude ved Hellerups kyst, hvor man ikke mener, at Abu Dhabi (som nybyggeriet kaldes i folkemunde) passer ind i omgivelserne og i øvrigt skygger for udsigten. Det er virkelig en træls sag for alle.

Jeg hørte forleden om en borger – sjovt nok også i Gentofte – som var træt af et defekt lysstofrør på en klinik, som om natten blinkede generende over til genboen.

Det blev genboen så træt af, at han opsatte en projektør, der lyste lige over på klinikken.

'Så kunne de lære det,' mente han. Men jeg tror, der går noget tid, før klinikpersonalet får afkodet, hvad projektøren handler om, idet de aldrig er blevet gjort opmærksom på det defekte lysstofrør.

P.t. undrer de sig vist bare over en skør beboer, som har sat en kæmpe lampe op ude foran sin altan.

Nu er det jo ikke, fordi de er skøre alle sammen ude i det nordsjællandske område, for jeg kan da læse mig til, at der også i Aarhus har været gang i butikken, efter at Lagkagehuset opkøbte Langenæs Bageriet.

Langenæs har været berømt for sit Aros-rugbrød, og det ville Lagkagehuset naturligvis ikke tage fra kunderne.

I deres forsøg på at fremstille rugbrødet økologisk skete der imidlertid en smagsændring, som kunderne slet ikke kunne acceptere. De sociale medier flød over med galde fra de vrede stamkunder, og det hele kulminerede, da en utilfreds mand kylede et rugbrød ind i butikken med stor kraft.

Det kom så vidt, at Lagkagehuset måtte ændre brødet tilbage til det oprindelige Aros-rugbrød og dernæst uddele 1.000 rugbrød gratis for at få kunderne tilbage.

Og hvis du tænker, det er en Aarhus-historie, så har du sådan set ret, for afdelingerne i Vejle og Horsens har været tilfredse med det nye Aros-rugbrød, så her fortsætter Lagkagehuset med den økologiske udgave.

Hvordan er det nu, man siger: Når din pegefinger peger mod andre, så er der samtidig tre fingre, der peger mod dig selv… Og ja, jeg har indimellem også problemer, der må kendetegnes ved, at de er luksusproblemer.

Hvor jeg bor, skal man imidlertid tage sig i agt for de lokale. En god ven på en af sidevejene havde problemer med sin nabo. En dag kom en shaman forbi og sagde: 'Det kan jeg godt hjælpe dig med.' Han kastede en forbandelse over naboen, og 14 dage senere døde konen.

Man skal passe på, hvad man ønsker sig.