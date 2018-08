Det kan lyde tosset, at man stadig gider beskæftige sig med burkaforbuddet. Men når man igen og igen bliver overrasket over, hvad en såkaldt liberal regering får vedtaget med bred opbakning i Folketinget, så er det vel for søren en undskyldning!

Nu er der en ny situation. Der er blevet uddelt bøde, og en eller anden, anden etnisk udenlandsk rigmand, siger, at han vil komme til Danmark for at betale bøderne, ligesom han har gjort det i andre lande.

Det kan vel næppe undre, at Dansk Folkeparti så vil undersøge, om der skal fængselsstraf til i stedet for bøder. Jeg gentager lige: at give fængselsstraf for at have nogle godt nok besynderlige klæder på.

Her går det godt. Jeg har endnu ikke mødt en burka i Danmark, og jeg kommer godt nok meget rundt i landet. Men det næste spørgsmål må være til de stakler, der har været udsat for dette overgreb på deres danskhed: 'Hvor meget generer det?' Jeg kan føle mig provokeret af, at alt for mange danskere ikke gider at klæde sig med bare et lille hensyn til, hvordan de ser ud.

Kæmpe kroppe med åbne skjorter, shorts og bikinier, som kunne have været meget mere klædelige med en pæn påklædning. Jeg er selv dødtræt af jagten på overvægtige, men man behøver da ikke at give totalt op.

Bør folk tænke lidt mere over at klæde sig på i forhold til, hvordan deres krop ser ud?

Og hvem fanden kan hidse sig op over, at nogle ganske få kvinder ifører sig noget tosset tøj, som egentlig kun kommer dem selv ved?

Men tilbage til fængselsstraffen for afskyelig påklædning. Der er nu også debat om, hvorvidt man kan forbyde den rige mand adgang til Danmark, fordi han 'vil undergrave dansk lovgivning'.

Lad mig lige høre, hr. justitsminister: 'Hvad nu, hvis nogle af os andre 'indfødte' fik lyst til at betale bøderne?

Vil det være ulovligt, hvis vi er nogle, der bare som civil protest mod beslutningen dækker omkostningerne for nogle kvinder, som ellers skal hjem og bede deres mænd om penge?

Ja, det er valgår om lidt. Det bliver en drøj tid for Danmark. Alle vil sælge ud af arvegodset for at blive valgt og vinde det, de tror, er vælgernes gunst.

Men når selv regeringspartiet Venstre udtaler sig kryptisk om, at der må findes andre midler end bøder, hvad mener de så?

Vil Danmarks liberale parti gå med til, at der skal fængsles på grund af upassende påklædning? Jeg synes, vi trænger til et nyt oprør fra midten. Oprør fra midten…2019!

Jeg møder rigtigt mange folk rundtomkring, der ikke aner, hvad de skal stemme ved næste valg. Jeg er selv en af dem.

Kan vi råbe nogen op?

Der findes både i borgerlige partier og hos andre frustration over, at det hele er skredet ud efter Dansk Folkepartis ønsker. Nu får vi et nyt parti, som vil tjene stemmer på at være endnu skrappere over for alt, der smager af noget 'fremmed.'.

Er nok ikke nok? Vi er ikke pladderhumanister, men hvor langt skal vi ned ad slisken, før vi skammer os FOR MEGET.

Er der nogen, der vil med? Jeg tænker ikke i et nyt parti, men kan vi samles om at sige stop? På tværs af partiskel?

Jeg venter spændt på svaret!