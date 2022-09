Lyt til artiklen

Da B.T. torsdag aften indfandt sig på pladsen foran Buckingham Palace, var der allerede sort af mennesker. Det var mindre end 45 minutter efter meddelelsen om, at dronning Elizabeth var sovet ind på Balmoral Castle i Skotland.

De tilstrømmende mennesker ved Buckingham Palace var både unge og gamle. Flere fortalte B.T., at de havde truffet beslutningen om at komme spontant og var gået ind i nærmeste blomsterbutik for at købe en buket, de kunne lægge.

»Vi var alligevel i London, og vi besluttede at forlade den teaterforestilling, vi skulle have overværet for at komme her,« fortæller Stewart Jubb, som er pensionist

»Hun var en klippe for os, hun har aldrig sat en fod forkert. For mig er det særligt hendes dedikation til at tjene nationen, der har betydet meget. Hun har altid været der. Jeg er født i 1955, og dronningen har været en konstant i mut liv. Nu er hun her ikke længere,« siger Christine Jubb til B.T.

De britiske aviser har naturligvis dronning Elizabeth på forsiden. Foto: PAUL ELLIS Vis mere De britiske aviser har naturligvis dronning Elizabeth på forsiden. Foto: PAUL ELLIS

Denne fornemmelse af en kvinde, der har defineret en æra, går igen hos mange briter. Mick Jagger fra Rolling Stones gik til tasterne sent i går.

»Hun har været der hele mit liv. Fra min barndom kan jeg huske, jeg overværede hendes bryllup, og jeg husker hende som denne smukke unge kvinde, der siden blev hele nationens bedstemor,« skrev den 79-årige rockstjerne på Twitter.

Sandheden er, at næsten alle levende briter kun har oplevet en virkelighed med Elizabeth som dronning, og at den æra, som nu vil blive døbt den elizabethanske, var en særdeles omskiftelig en for Storbritannien.

Mange unge havde også taget turen til Buckingham Palace. for at lægge blomster Vis mere Mange unge havde også taget turen til Buckingham Palace. for at lægge blomster

Hun blev født ind i en verden, hvor Storbritannien var naturligt omdrejningspunkt. Hun overværede som ung pige den mørkeste time, da Winston Churchill stod imod Adolf Hitler og forhindrede, at mørket sænkede sig over Europa.

Siden overværede hun det britiske imperiums afvikling, og hun blev særdeles aktiv i The Commonwealth, den institution, der fortsat binder den britiske verden sammen. Elizabeth var ved sin død, kongeligt overhoved for 2,5 milliarder mennesker.

For en kongelig vokset op i imperiet, hvor solen aldrig går ned, kan det ikke altid have været let at se Storbritannien gå fra at være verdens midtpunkt til i stedet at være en middelstor nordeuropæisk nation, der ovenikøbet nu befinder sig i en eksistenskrise i forbindelse med Brexit.

En ung Elizabeth på sin bryllupsdag i 1947. Foto: - Vis mere En ung Elizabeth på sin bryllupsdag i 1947. Foto: -

Det Skotland, hun elskede mere end noget andet, var lige ved at stemme sig ud af den britiske union i 2014, og kan måske komme til at forlade unionen i løbet af de næste årtier. Det samme kan meget vel ske med Nordirland, hvor der synes at være flertal for en tilbagevenden til resten af Irland.

Men ligegyldig hvad der skete, både med Elizabeths land og i hendes familie, så opretholdt hun roen og den kongelige værdighed. Hun svævede over vandene og var ligesom allestedsnærværende i Storbritannien.

Det er ikke kun pengesedlerne og passene, der nu skal skiftes ud, det er hele fortællingen om, hvad Storbritannien er. Kong Charles bliver sikkert en udmærket konge, men Elizabeth bliver svær at følge efter.

Stewart og Christine Jubb forlod deres teaterforestilling for at stå foran Buckingham Palace torsdag aften. Vis mere Stewart og Christine Jubb forlod deres teaterforestilling for at stå foran Buckingham Palace torsdag aften.

Hun har med noget held fået lagt låg på de mange royale skærmydsler og skandaler de seneste år – ikke mindst selvfølgelig balladen om prins Andrew, men også Harry og Meghans ungdomsoprør. Kongehuset har nu mistet sit naturlige kompas, og det bliver ikke nødvendigvis let at styre skuden videre herfra.

Tilbage står dilemmaet om, hvordan nationen skal sørge. Efter forskrifterne skal der være ti dages landesorg, hvilket indbefatter, lukkede pubber og restauranter og aflyste kultur- og sportsarrangementer. Den britiske tv-flade aflyste i går al planlagt dækning og sendte kun tv om dronningen. Det er ikke sandsynligt, at det forsætter ti dage endnu.

Verden ser uendeligt meget anderledes ud end sidste gang, man begravede en siddende konge eller dronning. Desuden er det rasende dyrt at sætte nationen i stå så længe, og Storbritannien står midt i sin værste økonomiske krise meget længe.

Mange beslutninger skal træffes, og en ny virkelighed sættes sammen i en fart, nu, hvor dronningen, der har bundet den britiske verden sammen i mere end syv årtier, ikke længere her.