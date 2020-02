De faglige uddannelser er gået samme vej, som hønsene skraber, nemlig tilbage!

Om få uger skal eleverne i grundskolens afgangsklasser vælge deres personlige vej, og ungdommens fornemmelse for livet slår igennem.

Der er brug for tømrere, kokke, sosu-assistenter, smede og de mange andre, der både bruger hoved og hænder. Ovenikøbet samtidig. Erhvervsskolerne skal motivere, inspirere og lokke mange flere ind i spændende fag.

Vi kan ikke leve i fortiden, som dengang jeg selv var i lære som tømrer, og mere end hver tredje valgte den faglærte vej. Meget er ændret, til gengæld har vi i dag en latterlig og ødelæggende akademisering af mange uddannelser.

Hvis vi vil have unge til at gå i en bestemt retning, nytter det ikke en høstblomst med formanende pegefingre og skuffede ansigtsudtryk

Alle snakker om, at flere skal have en faglig uddannelse. Hvis vi vil have unge til at gå i en bestemt retning, nytter det ikke en høstblomst med formanende pegefingre og skuffede ansigtsudtryk. Ungdommen vælger heldigvis ikke uddannelse for fædrelandets, politikernes eller handelsbalancens skyld. De gør, hvad de føler, er det rigtigste for dem selv lige der, hvor de er i livet.

Mange tager turen forbi gymnasium eller HF, og jeg forstår dem faktisk udmærket. Til gengæld forstår jeg ikke, at så få vælger en faglig uddannelse bagefter. Der er store muligheder for at få flere ind på en erhvervsskole, hvis gymnasierne vejleder bredere. Drop vrøvlet om, at det er spild af tid, og at 'dobbeltuddannelse' er spild af penge. De unge bliver tværtimod bedre rustet til et omskifteligt arbejdsliv.

Gymnasieårene er sgu da tiltrækkende. Det endelige valg af uddannelse udskydes, der venter sprælsk ungdomskultur, en bred viden giver et godt fundament og så videre. Selvfølgelig er den udsigt dejlig for mange unge, og jeg tror ikke en snus på et loft over antal elever på gymnasierne for på den måde at presse flere over på erhvervsskolerne.

Erhvervsuddannelserne skal blive så tillokkende, at de unge slet ikke kan lade være. Det betyder til gengæld, at det må være slut med det sædvanlige politiske bullshitbingo med alle de rigtige ord uden handling.

Der er stadig for mange skodvirksomheder, som ikke løfter opgaven, men bruger lærlingene som billig arbejdskraft

Bygninger, maskiner, materialer og lærere skal have et løft. Undervisningsmiljøet skal være inspirerende, også for de dygtigste. Arbejdsgivere skal levere praktikpladser med uddannelse på højt niveau.

Der er stadig for mange skodvirksomheder, som ikke løfter opgaven, men bruger lærlingene som billig arbejdskraft.

Det bliver dyrt, men dyrere at lade være. Indsatsen er givet godt ud, når vi bagefter står med kvalitetsuddannelser og højt kvalificerede faglærte. Det er en gevinst for den enkelte og vil samtidig være det solide fundament for dynamiske private og offentlige arbejdspladser. Det styrker samfundet på alle niveauer.

Hvis flere skal vælge faglige uddannelser, skal de unge se et arbejdsmarked, hvor de møder respekt, med et sikkert og sundt arbejdsmiljø, hvor der er gode muligheder for efteruddannelse og uden pres fra billig arbejdskraft fra lavtlønslande.