Christiane Schaumburg-Müller​ har skiftet den sexede og maskuline L.O.C. ud med en milliardær, og spekulationerne er i fuld gang.

Hvem er han? Er han lækker? Hvordan har hun mødt ham? Nysgerrigheden er stor.

Endnu ved vi ikke ret meget om ham, eller om han overhovedet er milliardær, men velhavende, det er han nok.

Smukke, berømte kvinder bliver jo ikke kærester med en skraldemand. Og hvorfor egentlig ikke? Hvorfor er det kun mænd med penge, der har en chance for score en pige som hende?

“Det er ikke pengene, men de egenskaber der har skabt pengene som gør den slags mænd så uimodståelige”.

»Det er ikke pengene, men de egenskaber, der har skabt pengene, som gør den slags mænd så uimodståelige.« Sådan forklarede en veninde mig engang, hvorfor hun for tredje gang i træk var blevet kæreste med en rigmand. Og det giver faktisk meget god mening.

Mod, kreativitet, indsigt, begavelse og ikke mindst selvtillid er ofte egenskaber, der knytter sig til mænd med succes og penge.

En mand med ovenstående kvaliteter vil alle dage kunne tiltrække kvinder uanset titlen på hans visitkort eller størrelsen på hans pengepung.

Ligesom det er tilfældet, at mænd med masser af penge men ingen af de ovennævnte kvaliteter ikke vil kunne tiltrække ret mange.

Liam O'Connor og Christiane Schaumburg-Müller da de stadig dannede par Foto: Søren Bidstrup

Den slags kvaliteter er sexede, og det gælder i øvrigt ikke kun for mænd, men i lige så høj grad for kvinder.

Derfor ville en skraldemand med masser af selvtillid, mod og humor også sagtens kunne charmere bukserne af en pige som Christiane Schaumburg-Müller​, men det ville nok ikke vare ret længe.

For den ubarmhjertige sandhed er, at lige børn i langt de fleste tilfælde leger bedst. Folk med meget forskellige baggrunde, folk med meget uens begavelser, folk med meget forskellige interesser har ofte svært ved at overleve på den lange bane. Rige og fattige mixer dårligt af den simple årsag, at de gør hinanden ukomfortable.

Christiane Schaumburg-Müller er ikke kun smuk, hun har i overflod de nævnte kvaliteter, og så er hun i øvrigt selv meget succesfuld. Så for at balancere hende er det nok en god idé selv at have noget at komme med. Det glæder vi os til at se, om denne nye mystery man har. Stort tillykke med den nye kærlighed, Christiane Schaumburg-Müller.