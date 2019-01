Vi kender hende alle sammen. Den PMS-ramte kvinde, som burde spise en Snickers.

Hun skal have menstruation lige om lidt, og hun er sur og tvær og ikke til at stille tilfreds, uanset hvor højt man hopper for hende.

I fuldkommen modsætning til den fantastiske periode omkring ægløsning, som det altså skal handle om i dag.

Ægløsningen er – set med mine øjne – en overset periode, som i dén grad fortjener lidt mere opmærksomhed, når snakken falder på kvinders ofte omskiftelige humør.

Humøret og selvtilliden stiger til uanede højder og som en bonus til dét, gør det ikke ligefrem noget skidt for hendes sexlyst

Hvor kvinder gennemlever en helt naturlig – og ofte ganske kraftig – ændring i hormonbalancen hver eneste måned, kører mænd bare derudaf med nogenlunde samme niveau af deres respektive hormoner i kroppen. Hele tiden. De udsving, der end måtte komme hos mændene, er foranlediget af noget, de aktivt har gjort – eller har fået gjort.

Berøring, sex og i sidste ende udløsning kan skabe kortvarige udsving i hormonerne hos mænd såvel som hos kvinder, men hos kvinder sker der altså også temmelig store hormonelle forandringer, som ikke kan påvirkes. I hvert fald ikke uden medicinsk indblanden. Til gengæld kan de mærkes. På godt og på ondt.

Kvinders hormonelt betingede cyklus har helt grundlæggende til formål at sikre, at de kan blive gravide. Den indebærer perioden med PMS og menstruation, som de fleste af os godt kender (om ikke andet så af navn og omdømme), men den indeholder sørensusme da også det modsatte.

I midten af kvindens cyklus – lige omkring ægløsning - er hun nemlig sprængfyldt med energi!

Dét er sgu da ret fantastisk!

Man kan næsten tale om, at kvinden i disse dage har en lille usynlig superheltekappe på, som gør hende til den bedste udgave af sig selv og for dét kan vi altså udelukkende takke biologien.

Det bunder i, at naturen er indrettet sådan, at den gerne vil optimere chancerne for, at vi kan formere os.

Derfor vil kvindens krop, i den periode hvor hun er frugtbar, helt naturligt gøre hende lettere tilgængelig. Ikke forstået på den måde at hun er billigt til salg, men forstået sådan at hun har det bedre med sig selv og dermed også med sin omverden.

Samtidig ser hun i denne periode faktisk også bedre ud, ligesom hun også – for mænd især – udsender en mere tiltrækkende duft, end hun gør i andre perioder af sin cyklus.

Hun er med andre ord helt på toppen uden at skulle gøre anden indsats end at lytte til sin krop og følge sit smil.

Dét er sgu da ret fantastisk!

Og når først hun – og hendes omgivelser – har fået forståelse for dét, ja, så gør det måske knap så meget, at der kommer en periode efterfølgende, hvor hun har det fuldkommen modsat.

When life gives you lemons, remember that the sugar is coming right up.