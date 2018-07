Det er ferie – og det er meningen, at vi skal slappe af, koble fra og lade op. Men hvor behageligt og simpelt det end lyder, så er det ikke altid lige nemt at komme ned i gear og slippe hverdagens tempo.

Mange genkender følelsen af, at der lige går et stykke tid, før man får omstillet sig fra hverdag til ferie – men mange andre kender også følelsen af, at det aldrig rigtig sker.

Når vi går på ferie, er det typisk ikke afslapning, der kommer i første række, men derimod alle de ting der ellers ikke er tid til. Det er klart, at vi bruger ferien på at rejse og sætte huset i stand og besøge svigerfamilien og tage i sommerland med børnene og alt det andet, vi normalt aldrig har tid til – hvornår skulle vi ellers gøre det?

Har du svært ved at slappe af, når du holder ferie?

Derfor er det ret almindeligt at sige, at man 'har brug for en ferie efter ferien'. Måske er vi ikke er så gode til at gøre det, vi dybest set synes, man burde gøre i ferien: at slappe heeelt af. Det er åbenbart ikke så let.

Det gælder stadig i voksenlivet, at det er sundt at kede sig

Udover at vi gerne vil bruge ferien til at nå alle de ting, vi plejer at have for travlt til, så kan der generelt være rastløshed og ubehag forbundet med at slappe af på den måde, hvor man virkelig giver slip på følelsen af hele tiden 'at skulle noget'.

Hvis hverdagen er præget af knappe tidsressourcer, kan det give dårlig samvittighed og negative tanker, hvis man ikke foretager sig noget produktivt – også når man i princippet har fri. For mange mennesker kan det med at 'komme ned i gear' være en kæmpe udfordring i praksis, fordi man netop til hverdag farer forpustet rundt for at få enderne til at mødes.

Hvis man ikke har en masse ferieprojekter kørende, kan det virke som om, man spilder tiden og sakker bagud – man skal jo have noget ud af ferien! Men når vi kommer tilbage på arbejde og taler om, at vi kunne bruge 'en ferie efter ferien', så skulle vi måske gøre os nogle nye overvejelser om, hvad vi gerne vil 'have ud af det'?

Man kommer aldrig til at slappe af, hvis man ikke aktivt udfordrer de negative tanker om, at vi ikke er gode nok, hvis ikke vi altid er i gang med et eller andet.

Jeg husker, at det som barn var svært at forstå, hvad det betød, når de voksne sagde, at 'det er sundt at kede sig'. Senere er det blevet mere indlysende for mig, at det handler om at stoppe op og mærke sig selv uden at være optaget af alverdens gøremål og tanker.

Det gælder stadig i voksenlivet, at det er sundt at kede sig – det er sundt at komme ned i et tempo, hvor vi genkender og genfinder os selv som mennesker, der ikke bare er defineret af vores arbejde og forpligtelser.

At slappe af kan minde om at kede sig, og det kan være udfordrende, fordi vi konstant har alskens underholdning lige ved hånden. Sociale medier er en oplagt kandidat til at forstyrre feriens fred – vi kan jo altid bruge lidt tid på at følge med i andres liv, ligesom vi kan bruge enormt meget tid på at tage de perfekte feriebilleder og poste dem de rigtige steder.

Det ville være for let at sige, at man bare skal droppe mobilen og mailen – hvis det var så let, havde vi jo bare gjort det. Hvis man gerne vil af med tendensen til altid at være på, så er det vigtigt at få øje på de tanker, der er i spil i de konkrete situationer.

Når man ikke kan lade være med at tjekke arbejdsmailen, så er det en god idé at finde tanker frem om, at folk stadig godt kan lide dig, selvom du ikke altid er tilgængelig. Det kan være fint at øve sig i tanker om, at man godt kan undværes engang imellem.

Det er vigtigt at være opmærksom på de konkrete situationer. Så når hånden griber efter mobilen – så prøv at give slip. Lad være at lade dig fylde op af alle de informationer, der hele tiden er tilgængelige, men prøv at lade dig opfylde af pausen i stedet for. Lad dig overvælde af alt det, du kan se, høre og dufte omkring dig – og find dit eget tempo, hvor du kan være nærværende. God ferie!