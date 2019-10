Nørrebro er et intolerant sted.

Det mener Venstre-kvinden Inger Støjberg, der ikke selv kunne drømme om at gå en tur ned ad Nørrebrogade en tilfældig hverdag.

»Der vil blive råbt, det er der ingen tvivl om. Jeg er ikke ude på at provokere, så hvorfor skulle jeg gå en tur ned ad Nørrebrogade, hvis jeg kender til udfaldet? Det vil jeg ikke bruge politiressourcer på,« siger Venstres næstformand og den tidligere udlændinge- og integrationsminister.

Hun medvirkede tirsdag i B.T. Live i forbindelse med, at Nye Borgerliges Anahita Malakians efter flere dage med ballade har sagt sit job op på burgercaféen The Barn, der ligger på grænsen mellem Nørrebro og Københavns Nordvestkvarter.

Sådan så det ud, da Anahita Malakians tændte lyset i restauranten. Vis mere Sådan så det ud, da Anahita Malakians tændte lyset i restauranten.

Natten til lørdag blev der knust en rude på cafeen – Anahita Malakians selv peger på, at det er politisk hærværk på grund af hendes tilknytning til stedet.

Inden da blev stedet ramt af en lang række dårlige anmeldelser.

'Smager af racist og lugter af had,' skrev en. 'Ejet af nazister' og 'Lorte oplevelse. Helt igennem negativ,' skrev to andre.

»Der har været nogle mildt sagt vilde kampagner for at få nedgjort burgerbaren,« sagde Inger Støjberg, der havde en klar opfordring til beboere på Nørrebro.

Er Nørrebro et intolerant sted?

»Politiet har ikke flere ressourcer, end det har. Jeg vil dog sige, at Nørrebro er blevet prioriteret meget højt i forhold til den politimæssige indsats. Men så kræver det også, at man som borger støtter op om politiet og i højere grad tager afstand til de voldsparate venstreorienterede og de voldsparate indvandrergrupper, som vi har set angribe politiet derude,« sagde Støjberg, der desuden opfordrede Københavns Kommune til i højere grad at sætte ind.

Inger Støjberg kaldte Nørrebro et sort sted på landkortet, hvor alle ikke kan færdes.

»Det er et sted, som unge med indvandrerbaggrund men også stærkt venstreorienterede forsøger at styre. Det betyder, at man som almindelig familie kan have svært ved at leve i de trygge rammer, som enhver har krav på i Danmark,« sagde hun og tilføjede med henvisning til 'stærkt venstreorienterede og autonome typer':

»Det absurde er, at man har på fornemmelsen, at det ofte er de grupper, som fremstår som de tolerante og åbne, der er de mest intolerante.«

Den smadrede rude i cafeen blev hurtigt dækket til lørdag morgen, og resten af dagen kunne kunderne igen købe burgere. Foto: Birger A. Andersen Vis mere Den smadrede rude i cafeen blev hurtigt dækket til lørdag morgen, og resten af dagen kunne kunderne igen købe burgere. Foto: Birger A. Andersen

»Nørrebro er et sted, hvor der gælder andre normer. Man kan ikke forestille sig folk angribe politiet i Hadsund, hvor jeg kommer fra.«

Ahanita Malakians besøger B.T. Live onsdag.