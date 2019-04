Påskefreden har sænket sig over dansk politik. Det er sidste chance for en pause, før en hæsblæsende valgkamp til to valg, Europa-Parlamentet og Folketinget.

For politikerne vil tiden før sommerferien smelte sammen i én lang arbejdsom periode med to valg, 1. maj, Grundlovsdag, dronningerunder, regeringsforhandlinger og Folkemødet på Bornholm.

Så lige nu slapper de af.

Når påsken er slut er valgkampen for alvor igang, uanset om statsministeren udskriver det eller ej. Ironisk nok, har der indtil nu været en lille fordel for blå blok i, at de reelt har ført valgkamp længe, mens oppositionen har ventet på, at valget blev udskrevet. For oppositionen gælder det om ikke at spille de store trumfer for tidligt.

Se blot Socialdemokratiets pensionsudspil, som er under heftig beskydning i disse uger. Hvis det først var blevet præsenteret ved indgangen til en valgkamp, kunne den store regeringsmaskine - og den store regnemaskine - ikke være blevet brugt til at skyde S-forslaget ned. Men det sker nu. Derfor er logikken, at oppositionen må vente og vente og vente, mens regeringen i realiteten har ført valgkamp længe.



Den fordel forsvinder for regeringen, når påsken er slut. Påsken markerer ikke blot den sidste pause før det politiske marathonløb, der venter. Påsken markerer også startskuddet til valgkampen - eller den del af valgkampen, hvor alle deltager. Herfra vil stemningen være, som når man skruer låget af et syltetøjsglas fuld af vrede hvepse.

Valgkampe er aldrig smukke. Det bliver den kommende heller ikke. Ligesom man altid vil sige, at den igangværende valgkamp er den værste eller mest beskidte i mands minde. Sådan bliver det også denne gang. Og det vil være rigtigt. Lige nu er det mest bemærkelsesværdige i forhold til den kommende valgkamp dog fraværet af fast dagsorden. Som regel kan man se flere måneder i forvejen, hvad valgkampen vil handle om. Men denne gang er noget ændret.

Klimaspørgsmålet har presset sig i toppen af vælgernes dagsorden, selvom valgforskerne forsvor det for et halvt år siden. Der var heller ikke mange, der forventede, at pension ville blive en stor debat, ligesom forældreoprøret er kommet nedefra i diskussionen om nomeringer i daginstitutioner.

Dagsordenen er stadig i spil - den kan påvirkes endnu. Selvom valgkampen er gået i gang. Det er nyt - og det er spændende.