Var det en idé at tage toget til Svendborg og derefter sejle ud i Det Sydfynske Øhav. Eller du kunne tage bussen til Hou og sejle til Samsø – for næsten ingen penge.

Regeringen har givet danskerne en 'sommergave', der bl.a. indeholder et rejsepas, hvor man kan rejse over hele landet for 299 kroner. Eller du kan tage cyklen, så vil det være gratis på færgerne.

En lille håndsrækning, der vækker minder tilbage fra Interrail-tiden, hvor alle unge i Europa rejste rundt for ingen penge med et slidt 'papir-pas'.

Regeringen er så glad for at dele gaver ud, at åbningen er blevet en daglig gavebod. Sommerpakken er blot den seneste til 700 millioner, tidligere fik pensionister, arbejdsløse og studerende en check på 1.000 kroner.

Den helt store gavebod står EU for i de her dage, hvor medlemslandene både forhandler et nyt syvårigt budget OG en krisehjælpepakke af de gigantiske. Hjælpefonden bliver på 750 milliarder euro. Du læste rigtigt. Det er så stort et tal, at det ikke er omregnet til danske kroner, for det vil være ubegribeligt.

Danmark skal bidrage til fonden, ikke med penge i første omgang, men med en statsgaranti. Det vilde ved fonden er selvfølgelig beløbet, men også, at pengene ikke skal betales direkte tilbage. De skal først og fremmest hjælpe de lande, der har lidt hårdt under coronavirus, og som i forvejen har en tårnhøj gæld, hvilket vil sige hele Sydeuropa.

Det er lækkert at få gaver, hvadenten det er billige billetter i Danmark eller penge til udvikling i f.eks. Italien. Og der er bestemt mange gode argumenter for at dele ud, men gaverne SKAL betales på et tidspunkt.

Det er lækkert at få gaver, for der følger sjældent forpligtigelser med.

Men ville det ikke være mere lækkert, hvis 'gaverne' kom med en række krav, der ændrer eller udvikler f.eks. EU? Der er et kæmpebehov for at ændre på hele EU-støtten, hvor langt over halvdelen går til landbruget. Nu er muligheden der.

Den danske sommerpakke og de danske støtteordninger blegner ved siden af og er som at 'tisse i bukserne' – det hjælper nu, men på langt sigt er det træls at have våde bukser.

Vi skal bruge vores penge – både dem, vi låner, og dem, vi som skatteborgere betaler – klogt og konstruktivt. Derfor skal regeringen droppe gaveregnen og tænke på at skabe nye og bedre vilkår for virksomheder, der vil noget. Nye som gamle.

Alle politikere (og andre) skal læse én bog i sommerferien. Hanne Sindbæks fremragende bog – 'De renfærdige' om NovoNordisk og hvordan den blev Danmarks suverænt største virksomhed. Det var ikke en tilfældighed, eller gaver, der skabte medicinalgiganten, men tværtimod visionære personer, der med vedholdenhed var med til at løse gåden om diabetes og udvikle den insulin, der i dag redder millioner af menneskers liv.

De opfindsomme brødre Harald og Thorvald Pedersen skabte Novo i deres hjem på Østerbro. Nobelpristager og professor August Krogh og læge Hans Christian Hagedorn byggede virksomheden Nordisk Insulin op med udgangspunkt i hans ydmyge forskningslokaler i centrum af København. Brødrene Pedersen og læge Hagedorn var aktive i deres virksomheder til deres død, og det er deres klogskab og opfindsomhed, der har gjort umådelig meget godt for mennesker over hele kloden og samtidig udviklet en virksomhed, der er næsten 800 milliarder kroner værd i dag.

Insulin redder liv, og virksomheden har givet Danmark liv. Når man har læst bogen, må man bøje hovedet i respekt og anerkende deres formidable præstation. Men spørgsmålet rejser sig også: Hvor er den kommende nye Novo eller Nordisk, der om 100 år har bidraget positivt til verdens udfordringer, og som er et stort aktiv for samfundet.

Det er vanskeligt at se, og derfor skal alle politikere læse bogen og spørge sig selv: Hvordan kan vi skabe flere erhvervsvirksomheder, der opfylder begge betingelser?

Danmark er desværre håbløst ringe til dette. Vi formår ikke at motivere nok unge mennesker til at skabe deres egen virksomhed. Vi er desværre eksperter i at gøre livet bureaukratisk surt for de unge virksomheder, og hvis de løfter sig, bliver de solgt, inden virksomheden når 1000 medarbejdere.

Det er et problem, der skal løses. Regeringen bør tage det alvorligt seriøst og sætte sig i spidsen for en 'pakke', der skaber vækst. Ikke en gavepakke, men støtte og krav, der kan løfte danske virksomheder op i den store liga.

Alle gaver kommer uden krav, det er ikke, hvad vi har brug for. Hverken i Europa eller i Danmark.

Der er brug for at gå nye veje – de mange danske kroner og euro skal komme med krav om vækst og forandring.