Socialdemokratiets formand har humoristisk erkendt overfor en tv-journalist, at hun messer for sig selv: “den er ikke hjemme, den er ikke hjemme, den er ikke hjemme”.

Det er den da heller ikke i en valgkamp med rekordmange tvivlere, som ovenikøbet er overvejende blå, med en perlerække af partierne, der danser omkring spærregrænsen og med temmeligt lang tid tilbage i valgkampsoptik. Men det ser overbevisende ud for rød blok, spørgsmålet er, om det er, fordi danskerne er blevet rødere, eller de røde er blevet mere blå.

Partierne kæmper for at holde valgkampen på det spor, de selv ønsker, mens både vælgere og medier blander sig. Venstres valgmanual til kandidaterne er lækket, og det samme er Socialdemokratiets mail om, at man ikke må udtale sig uden at have været igennem valgkontorets godkendelse.

Det er med pølser og politik sådan, at det ikke giver appetit at se, hvordan skidtet bliver til. Men man kan alligevel udlede vigtig viden af at få indblik i processen. Og du bør notere dig, at dem, der udtaler sig for S er på listen over ministeremner.

Den sidste del af Venstres kampagne ser ud til at hvile på den præmis, at de kan komme i angreb. De vil ind og bruge albuerne i en tæt spurt. For Socialdemokratiet er det afgørende, at holde kursen helt til målstregen.

De skal grundlæggende turde tro på, at de tænkte rigtigt for et år siden, da de lagde strategien fast.

Det bliver altså hidsig infight overfor kølig ro. Og lidt bizart, er det den nuværende magthaver i rollen som udfordreren, fordi de er så langt bagud.

Der er udfordringer i begge tilgange. Hvis man søger infighten, kan man tabe sympati, man kan bliver overtændt, sur og aggressiv. Det er i forvejen en udfordring for Venstre. Til gengæld er de på en opadgående formkurve, og blodet pumper i partiet, så mange vælgere vil også afkode dem som engagerede.

Omvendt kan socialdemokraterne med deres kølige ro virke uengagerede og taktiske. Ligesom strategien med at holde en kurs, der er lagt langt ude fra, altid giver nervøsitet hen mod slutningen af en valgkamp, fordi den selvfølgelig bliver tættere, end det ser ud lige nu.

Det bliver derfor afgørende for dem at overbevise vælgerne om, at de er stabiliteten selv og har haft ret fra start.

Kampen mellem Socialdemokratiet og Venstre om statsministeriet er kampen om, hvem der er det sikre valg i et politisk hav, hvor 13 partier kæmper om opmærksomheden og målingerne derfor er temmeligt usikre.

Scenen er sat. Frem til onsdag vil de sidste og hårdeste angreb blive sat ind, men på onsdag bestemmer danskerne!