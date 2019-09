På et ekstraordinært landsmøde lørdag i Herning vil Venstre vælge ny formand og næstformand efter en kaotisk og uskøn periode i partiets knap 150-årige historie.

Det vil være en forløsning for Venstre, men sådan set for hele Christiansborg, hvor nogle ganske vist har nydt showet, men hvor alle reelt også har ventet på, at oppositionens store borgerligt liberale parti melder sig klar til kamp.Der har ganske enkelt manglet en af polerne på den politiske magnet.

10. marts 1998 hed overskriften på Ekstra Bladet: 'Træt og sejrssikker Uffe i nat: DEN ER HJEMME'.

'Den er hjemme' blev for Uffe Ellemann-Jensen og i Venstres folklore en forbandelse og en evig påmindelse om, hvor vigtig ydmyghed er i politik.

Der er langt mere spænding om, hvem der løber med næstformandsposten; Inger Støjberg eller Ellen Trane Nørby.

Om sønnen kan bryde faderens forbandelse i forhold til Statsministeriet, vil fremtiden vise, men lørdag den 21. september 2019 vil han i hvert fald blive klappet til formandsposten i Venstre og med overskriften 'Den er hjemme'.

Mange betragter reelt det opgør som en afstemning om Inger Støjberg, men der er større forskelle på de to kvinder, som Venstres delegerede er udmærket bekendte med.

Venstre er allerede kommet sig så meget over formandsskabet, at det ikke længere betyder noget, at Støjberg var Løkke-støtte og Trane var Jensen-støtte.

Her Inger Støjberg, Ellen Trane Nørby og Jakob Ellemann-Jensen. Kandidater til partitoppen i Venstre besøger Region Sjælland i Sorø, onsdag den 11. september 2019. Foto: Claus Bech Vis mere Her Inger Støjberg, Ellen Trane Nørby og Jakob Ellemann-Jensen. Kandidater til partitoppen i Venstre besøger Region Sjælland i Sorø, onsdag den 11. september 2019. Foto: Claus Bech

De har begge været ministre på tunge områder og klaret dem godt. Ligesom de begge er jyder med rødderne solidt plantet i det landlige Venstre.

Men hvor Trane altid har orienteret sig mod EU, været kandidat til Europa-Parlamentet og endda formand for Den Danske Europabevægelse, har Støjberg ikke ligefrem gået med EU-sokker, men tog i stedet i 2007 initiativ til indsamlingen 'Vi husker Darfur', der samlede penge ind til kvinder og nyfødte i flygtningelejre.

De to kvinder har også en temmelig forskellig tilgang til ligestilling. Hvor Inger Støjberg huskes for beskeden 'Kvoter er noget for fisk', huskes Trane Nørby bl.a. for i mange år at have kæmpet mod handel med kvinder.

Ligesom de har et noget forskelligt syn på kulturen. Hvor Støjberg (som er journalist) er stor fortaler for danske (og kristne) værdier og i øvrigt har skrevet en bog om Sussi og Leo, har Trane (som er cand.mag i kunsthistorie) brugt kræfter på museer og mediepolitik og i øvrigt skrevet en kogebog sammen med Trine Pertou Mach (tidligere MF’er for SF), der hedder 'Smag på Europa – med honning og chili'.

Ellen Trane Nørby (V), Jakob Ellemann-Jensen (V) og Inger Støjberg (V) synger en sang til vælgermødet på Lyngby Gymnasium, tirsdag den 17. september 2019. Formands- og næstformandskandidaterne i Venstre besøger frem mod det ekstraordinære landsmøde den 21. september de forskellige regioner for at møde medlemmerne. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Ellen Trane Nørby (V), Jakob Ellemann-Jensen (V) og Inger Støjberg (V) synger en sang til vælgermødet på Lyngby Gymnasium, tirsdag den 17. september 2019. Formands- og næstformandskandidaterne i Venstre besøger frem mod det ekstraordinære landsmøde den 21. september de forskellige regioner for at møde medlemmerne. Foto: Niels Christian Vilmann

De er begge bragende dygtige politikere, men på hver sin måde. Hvis man skal sætte forskellene på spidsen, er Ellen Trane Nørby den af de to, der er bedst til at udtænke politik (og det er sværere end man skulle tro), men Inger Støjberg kan sætte en overskift som et sværd i en sten. Kun den, der er værdig, kan rokke ved sværdet.

Det spørgsmål, som Venstre søger besvaret, er: Hvordan får vi samlet partiet?

Nogle delegerede vil konkludere, at Inger Støjberg splitter for meget, mens andre vil konkludere, at hun er et afgørende supplement til Ellemanns politiske linje, hvor Ellen Trane Nørby vurderes at lægge tættere på den kommende formand.

Uanset hvem, der løber med sejren, vil næstformandsposten fremover få mindre vægt i Venstre. Næstformanden må ikke igen blive til en næsten-formand. Som Jakob Ellemann-Jensen har udtrykt det, er 'formandsskabet' fremover kun et sted, hvor formanden hænger sin jakke.