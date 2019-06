Stemmeprocenten steg i de udsatte boligområder - også kaldet ghettoer.

De muslimske medborgere om ikke strømmede til valgstederne, så stemte de i langt højere grad end tidligere. Deres stemmer spredte sig ikke bredt ud over det politiske landskab, som man måtte forvente.

Det var særligt de Radikale og Enhedslisten, der fik gavn af de nye stemmer.

Det er udmærket, at de muslimske medborgere udnytter deres demokratiske ret til at stemme. Stemmeprocenten burde være tårnhøj hver gang, også her, for med høj stemmeprocent medvirker man til at give det danske demokrati legitimitet.

Abbas Shawi har her på B.T. fortalt om sin indsats for at få sine muslimske medborgere til at stemme.

»Mange indvandrere og muslimer gider ikke stemme, fordi de ikke mener, at det vil ændre noget«, siger han. Endvidere er vidensniveauet om de forskellige partier ifølge ham meget lavt.

Shawi har stået bag et organiseret og ihærdigt arbejde for at oplyse om valget, og han endte med at anbefale konkrete kandidater fra henholdsvis Radikale Venstre og Alternativet. Han er ikke blevet modtaget med åbne arme hos alle vælgere, som han forklarer, men han håber, at arbejdet vil skabe indflydelse.

Der er grund til at takke Abbas Shawi for sit arbejde. Mobilisering af indvandrere og efterkommere er afgørende for integrationen og for at vort politiske system kan repræsentere alle. Man må leve med, at Shawi anbefalede specifikke kandidater fra bestemte partier. Påvirkningen har været åben og fair.

I Fredens Moske i Aarhus beskrives helt andre forhold.

Ifølge Berlingske har moskeens valgudvalg inviteret til valgmøder, hvor udelukkende partier fra den røde blok var repræsenteret. Sikke dog et spændende valgmøde. Ikke at der ikke er uenigheder de røde partier imellem, men menneskesynet og måden at indrette samfundet på er jo afgørende forskelligt fra Liberal Alliance og Enhedslisten.

Det er forstemmende, at medlemmer af den muslimske menighed i Aarhus, der har boet her i landet i årevis, ikke er kommet dybere ind i det danske samfund. De har valgt ikke at forstå et åbent demokrati, hvor alle stemmer bliver hørt. Hvor den enkelte stemmer ud fra et oplyst synspunkt. Det er bare forstemmende.

Valgmødet og den efterfølgende anbefaling om at stemme på De Radikale og Enhedslisten må antages at være fulgt, for stemmetallene steg for de to partier.

Vi skal byde alle nye vælgere velkomne og håbe, at den første stemme er vejen ind i et langvarigt selvstændigt forhold til demokratiet. Det er lang fra sikkert, at De Radikale og Enhedslisten er det bedste valg for beboerne i de udsatte områder.

Moskeen skal mødes med oplysning og debat, på samme måde som man skal møde Rasmus Paludan, der helt sikkert har skræmt en del muslimske medborgere. Han fik ikke stemmer nok til Folketinget.