»Det er for sløset.«

Det burde være et krav at bære mundbind i det offentlige rum, mener mange af B.T.s Facebook-seere.

Evelyn Sørensen gav udtryk for sin markante holdning, da B.T. havde De Konservatives folketingsmedlem Brigitte Jerkel til debat om mundbund.

»Ja til mundbind. Folk er blevet sløsede,« skrev hun.

Skal vi indføre krav om mundbind i det offentlige rum?

Evelyn Sørensen mener, danskernes corona-adfærd er begyndt at ændre sig i den forkerte retning. Sundhedsstyrelsen meldte fredag i sidste uge ud, at de anbefaler alle at bære mundbind i offentlige transportmidler i myldretiden.

De Konservatives Brigitte Jerkel er enig i, at brugen af mundbind er en rigtig god idé.

»Jeg vil da hellere bruge mundbind som værktøj mod corona, end jeg vil have en nedlukning igen.«

Det var dog vigtigt for Brigitte Jerkel at understrege, at hun ikke synes, at danskerne er for sløsede, som mange af B.T.s følgere mener, men at det stadigvæk er vigtigt, at vi overholder og efterlever sundhedsmyndíghedernes anbefalinger.

Det burde være en selvfølge i alle offentlige rum Laila Kristensen

Samtidig med den nye anbefaling med mundbind har der været en mindre stigning af coronasmittede på det seneste.

Onsdag og torsdag var der en stigning på 112 og 121 nye smittede med coronavirussen.

Mange af B.T.s læsere mener, det er fordi, danskerne er blevet mere ligeglade med smitterisikoen.

»Det burde være en selvfølge i alle offentlige rum, og mundbind skal være tilgængelige for alle,« skrev Laila Kristensen.

For den konservative Brigitte Jerkel er der dog ingen tvivl.

»Det er vigtigt, at vi allesammen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og vi lytter til, hvad der bliver sagt, og at vi følger de her retningslinjer. Vi skal fortsat holde afstand, fortsat spritte af, hoste i ærmet, og nu anbefaler de så også, at vi skal bruge mundbind i den offentlige transport.«

De seneste tal viser, at der er registreret 617 corona-relaterede dødsfald i Danmark.