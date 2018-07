Jeg har fået en del henvendelser fra handicappede borgere, som ikke kunne deltage i storskærmsarangementer rundt i det ganske land å grund af diverse forhindringer.

Jeg forstår deres bekymring. Fodbold for handicappede tilskurere eksisterer stort set ikke under VM i fodbold.

Der er totalt ufremkommeligt i Tivoli, når der er fyldt med mennesker, fandme ikke handicapvenligt.

Stort set ingen steder, hvor der vises fodbold på storskærm i forbindelse med VM, har adgangs - og toiletforhold for handicappede.

I København var der gratis adgang i Tivoli til de første 10.000, hvis man reserverede billet via deres hjemmeside. Men der er totalt ufremkommeligt i Tivoli, når der er fyldt med mennesker, fandme ikke handicapvenligt.

Den slags arrangementer bør være for alle borgere, ikke kun for de raske. Det bør arrangeres på åbne pladser, hvor de handicappede har fri adgang og kan medbringe egne drikkevarer med mere og ikke skal være afhængig af at skulle købe en øl eller vand til ublu priser.

Kim Madsen, formand for foreningen Jobcentrets Ofre. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen Vis mere Kim Madsen, formand for foreningen Jobcentrets Ofre. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

DBU og andre arrangører bør tænke sig om fremover, når der arrangeres. For fokus er kun på de raske sportsfans.

Når der bygges nyt, når der arrangeres, så kan adgangsforhold gøres tilgængelig for alle - hvis viljen er der. Det handler ikke kun om penge. Der må aldrig mangle midler til handicapforordninger.

Der behøver ikke at være specielle toiletter og diverse til handicappede. Man kan bygge og arrangere, så ALLE kan bruge alle faciliteter. Dette gælder også adgang til offentlige pladser og transport. Hvorfor skal handicappede lede efter toiletter, elevatorer og nemme indgange?

Hvis alle faciliteter var tilgængelige for alle, så ville handicappede heller ikke føle sig at være i vejen og besværlige, så ville de handicappede føle sig som en normal del af samfundet. Som det er lige nu, så føler man sig som en tung byrde for omverdenen, når man har specielle behov.

Syge og handicappede borgere på kontanthjælp og andre fattigdomsydelser ser også fodbold og anden sport - tænk over det, klaphatte!