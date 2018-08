Østeuropæiske firmaer og ansatte er velkomne i Danmark. Men de har ikke så meget som en enkelt lille hammerslag at gøre her, hvis de ikke overholder danske overenskomster, dansk arbejdsmiljølovgivning respekterer fagforeningerne og i øvrigt betaler moms og skat.

Presset fra østeuropæiske lavtlønslande og den stigende ulighed bekymrer mange. De snæversynede nationalister på højrefløjen lokker med nemme løsninger om udmeldelse af EU og had mod udlændinge. Jeg får ondt helt ned i tæerne af at høre på dem.

Min sommer har været en blanding af ferie, hobby og arbejde, hvor jeg tager temperaturen på EU. Jeg pakkede sidetaskerne og fyrede op under min 1700 kubik Harley Davidson motorcykel. Med høj sol, højt styr og fladt hjelmhår kørte jeg til Amsterdam og Bruxelles for at besøge fagforeninger og arbejdspladser. Det blev første tur i en række, som jeg vil køre i år for at diskutere, hvad vi kan gøre for at styrke mennesker med korte uddannelser, hårdt arbejde og lave lønninger. Mod ulighed og for fairness.

Sidste sommer besøgte jeg bygningsarbejdere og chauffører i London, og det var et skræmmende vindue til fattige parallelsamfund. Jeg forstår udmærket utilfredsheden blandt mange engelske arbejdere, for den gennemsnitlige realløn er faldet gennem de sidste ti år. De rigeste gnider sig i hænderne, mens uligheden galoperer derudaf. At forlade EU rammer de hårdtarbejdende, mens overklassen flyder oven på. Enhedslisten og Dansk Folkeparti vil have Danmark samme vej, ud til et væld af problemer og få løsninger.

Selv om verden har forandret sig fundamentalt, står de fast på gamle støvede paroler. Den ene dag skal suveræniteten forsvares til sidste skanse i Dybbøl, og EU skal fylde mindre. Den næste bliver EU anklaget for ikke at gøre nok. Denne politiske svingom med tilhørende populistiske slagord danser den yderste venstrefløj med det nationalistiske højre.

Det er simpelthen det dummeste spørgsmål, man kan stille!

Yderfløjene spørger på plakater og i annoncer: 'Skal vi have mere eller mindre EU?' Det er simpelthen det dummeste spørgsmål man kan stille! Det kommer vel an på, hvad beslutningerne går ud på? Vil du have mere eller mindre 'Folketing?' Ja, det afhænger blandt andet af, om beslutningerne er til fordel for de, som har mindst. Er det skridt væk fra klimakrisen, eller bringer det os tættere på katastrofen? Flere progressive beslutninger, færre reaktionære. Tak.

Der skal være muligheder for at landene kan være medlemmer på flere måder, og vi skal bestemt ikke lægge os fladt ned for alt muligt, der kommer fra Bruxelles. EU har alt for længe handlet om nedskæringer og liberalistisk sparepolitik. Det afhænger jo af indholdet, ganske som i dansk politik. Surprise, surprise!

Vi står ved en korsvej; vil vi have social dumping eller et socialt Europa? I flere lande har fagbevægelsen ikke været stærk nok til at forsvare arbejdspladserne mod det benhårde pres på løn og arbejdsforhold. Der er et stort behov for social balance, hvor fri bevægelighed for firmaer og kapital fremover skal underordnes rettigheder til almindelige mennesker.