Radikale Venstre foreslår, at kvaksalvere i fremtiden skal straffes hårdere, end de bliver i dag.

I dag er det forbudt for kvaksalvere at udsætte deres kunder for objektiv fare (f.eks. at give dem påviseligt giftige præparater). Det er forbudt, at de forsøger at behandle smitsomme sygdomme. Og så er det forbudt, at de udfører operationer.

Men står det til Radikale Venstre, skal det også være forbudt for kvaksalvere at behandle livstruende sygdomme som for eksempel kræft.

Det er et virkelig godt forslag, som jeg med entusiasme støtter.

Derfor skal de kritiseres. Ikke pakkes ind i venlige ord

Der står alt for meget respekt om kvaksalvere i vore dage. Selv bryder de sig ikke om at blive kaldt kvaksalvere og foretrækker den mere ærefulde betegnelse alternative behandlere. Men det er at gøre kvaksalverne alt for megen ære.

De er bedragere, der udnytter lidende og syge menneskers desperation og håb om bedring. Derfor skal de kritiseres. Ikke pakkes ind i venlige ord.

I bedste fald snyder kvaksalvere blot desperate mennesker for penge. Det er svært at forestille sig noget mere usselt. Men det er trods alt kun økonomiske værdier, der går tabt.

I de mere graverende tilfælde narrer kvaksalverne alvorligt syge mennesker til at tage en virkningsløs behandling frem for en behandling, der kan dokumenteres.

En af de værste svindlere i lægevidenskaben var den britiske læge Andrew Wakefield

Berlingske har bragt en historie om en kvinde, der af en kvaksalver blev narret til at lade sig behandle for kræft med blandt andet sellerijuice og kaffelavementer. Det stakkels menneske døde naturligvis, eftersom ingen af delene har nogen som helst negativ virkning på kræftsvulster.

I mine øjne er de værste tilfælde af kvaksalveri imidlertid dem, der svækker den generelle folkesundhed.

En af de værste svindlere i lægevidenskaben var den britiske læge Andrew Wakefield. I 1998 offentliggjorde han en helt igennem svindelagtig artikel, hvor han sammenkædede MFR-vaccine med autisme.



Det viste sig senere, at denne sammenhæng var fuldkommen opdigtet, og Wakefield blev fradømt retten til at praktisere som læge.

Men skaden var sket: Forældre begyndte at afvise at lade deres børn vaccinere med MFR-vaccinen.

Derved er der for det første flere mennesker, der har fået varige mén af navnlig fåresyge, end der ville have været med det vaccinationsmønster, der eksisterede før Wakefield begyndte at sprede løgne.

For det andet er det sådan, at mennesker, der af den ene eller den anden grund slet ikke kan tåle at blive vaccineret, nyder godt af et højt vaccinationsniveau i hele befolkningen. Det nedsætter nemlig den samlede risiko for at blive ramt af mæslinger, fåresyge eller røde hunde.

Forslaget om at straffe kvaksalveri hårdere, end vi gør i dag, er for det første godt, fordi det styrker både patientsikkerheden og folkesundheden.

Men for det andet er det godt, fordi det markerer en mere tydelig modstand imod irrationalitet, end vi er vant til.

Rationalitet er en af de mest fantastiske ting, vi mennesker råder over.

Takket være rationaliteten råder vi i den vestlige verden over for eksempel hygiejniske, sunde og sikre boliger. Vi har gode veje og broer. Effektive transportmidler. En stor og sikker fødevaresektor. Et sundhedsvæsen, der har bidraget til at hæve den gennemsnitlige levealder betydeligt. Og samtidig har bidraget til at hæve livskvaliteten i de år, vi lever.

Nogle gange er det, som om der rynkes på næsen af rationalitetens effektivitet og påståede kedsommelighed. Det er en fejl. For uden den ville vi have tilværelser, der var mere farlige, mindre bekvemme og frem for alt meget kortere, end vi har i dag.