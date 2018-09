Det blev en uge, hvor skeletterne væltede ud af skabene, og derfor blev det en stor nyhedsuge - planlagt af de mennesker, der stod bag.

Det er en grundregel for kommunikationsfolk, at hvis man har dårlige nyheder, er det en god idé at vælge det perfekte tidspunkt for at frigive den ‘dårlige nyhed’.

Fredag eftermiddag klokken 16.00 er bedre end mandag klokken 10.00 - set fra den dårlige afleverings side. Det er ganske enkelt lettere at slippe forbi pressens opmærksomhed, når alle er på vej til weekend, end når hele redaktionen er mødt vandkæmmede ind til en ny uge.

En anden grundregel er at slippe den dårlige nyhed ud sammen med andre virksomheders dårlige nyheder. Det er mærkværdigt nok svært for medierne at håndtere mere end én ulykke ad gangen.

Det eneste, der var givet, før vi gik ind i ugen, var Danske Banks egen undersøgelse af den manglende kontrol med hvidvask af milliarder i deres estiske afdeling. Læsere af denne klumme - og andre interesserede - vidste, at dagen var onsdag.

Men allerede mandag aften gik det løs med de første tegn til en stor nyhedsuge. DR valgte at lække dele af deres store spareplan til TV2 og Politiken. Dette er også en grundregel: Smid et par lunser ud før pressemødet.

Tirsdag formiddag blev DRs store spareplan afleveret med varsel om fyringer af 400 medarbejdere - heriblandt 25 chefer og to direktører - på et pressemøde. Derudover nedlægges to tv-kanaler, tre radiokanaler og en lang række programmer.

En time forinden nåede Novo Nordisk at fortælle, at de sørme også skar 400 stillinger. Denne sag var veltimet af Novos ‘afdeling for afværgelse af tumult’, den slags tumult, der påvirker kursen. Og sagen døde - som forventet - ret hurtigt i de store medier. Kursen faldt, men har stille og roligt rettet sig op - så det var godt set.

Tilbage var DRs generaldirektør Maria Rørbye Rønn, der brugte en tirsdag på rundtur til alle - velvidende, at næste dag ville Danske Bank overtage den rolle. Generaldirektør Rønn, der har gjort det til sit varemærke konstant at tale sine ejere imod, blev hjulpet på rejsen rundt i landet af journalisternes foretrukne sociale medie: Twitter.

Her blev alle kanaler og programmer, der skal nedlægges, pludseligt uundværlige, og den samlede vrede blandt ‘forenede journalister’ blev vendt mod den særlige, danske opfindelse: Armslængden, der nu er truet.

Regeringen ønsker, at der skal spilles 48 % dansk musik (op fra 43 %) og at DR ikke længere må skrive længere tekstbaserede artikler på dr.dk samt en række andre detaljer. Men fokus flyttede sig umærkeligt fra fyringer og opgaven om at flytte landets største kulturorganisation ind i fremtiden til udvalgte detaljer i det større regnskab.

Onsdag nåede Danske Bank en time inden pressemødet at slippe nyheden om, at Thomas F. Borgen endelig forstod alvoren af sin egen mangel på rettidig omhu, da han læste rapporten. Han gik med den aftalte fratrædelse i hånden og lider ingen nød. Det gør Danske Bank, der må kæmpe med utilfredse kunder og en uforstående offentlighed, der ikke fik svar på alt denne dag.

Det var helt sikkert derfor, at Nordea valgte at slippe nyheden om nye gebyrer til deres almindelige bankkunder i kølvandet på Dansk Bank-skandalen.

Nordea og Danske Bank kæmper i bunden af skalaen om at være den bank med det ringeste omdømme og den svageste troværdighed.

Nordea har ligget sidst i flere år. Nye gebyrer er ubetinget en dårlig nyhed, der rejser et ramaskrig blandt bankens kunder og dermed i medierne. Denne gebyrændring var pakket ind i de sædvanlige forklaringer om nødvendighed og retfærdighed og forsvandt hurtigt fra skærmen, ligesom de havde planlagt det i Nordeas hovedsæde i København.

Begivenhedsrigt, for det blev også ugen, hvor Bendtners voldssag vendte på hovedet med en politisigtelse af taxachaufføren. Formel 1 blev aflyst. Skyderierne blussede op igen i Københavns gader.

Der skete også en masse positivt, men det blev der ikke helt plads til i denne uge. Vi ser på det i næste.