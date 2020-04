Lige nu viser det danske velfærdssamfund virkelig sit værd. I en krisetid træder fællesskabet til med hjælpepakker og støtte fra fælleskassen.

Men kassen skal smækkes i for store virksomheder og banker, der har råd til at udbetale milliarder til aktionærer eller gigantiske lønbonusser eller i årevis har siddet lunt i skattely uden at bidrage.

Coronakrisen er en sundhedskrise og en potentielt voldsom økonomisk krise. Derfor giver det mening, at vores stærke velfærdssamfund træder til med en hjælpende hånd. Også til de virksomheder, der risikerer at dreje nøglen om.

Men det er ikke til at holde ud, hvis hjælpepakker til milliarder kan ryge direkte i foret på virksomheder og banker, som ikke kan finde ud af ganske almindelig ordentlighed.

Det vil ikke være til at holde ud, hvis vi hører om banker og aktieselskaber, der får gavn af milliardgarantier

I årevis har vi hørt fra de store virksomheder og højrefløjen i Danmark, at 'den private sektor betaler for velfærden'. Nu må enhver vel erkende, at det langt fra er sandheden.

Den offentlige sektor holder lige nu hånden under både vores alle sammens liv og helbred, når de offentligt ansatte knokler på sygehuse og i ældrepleje.

Men den holder så sandelig også hånden under det private erhvervsliv, som kun med gru kan forestille sig antallet af konkurser, hvis det ikke var for den store fælleskasse, som vi alle sammen har betalt skat til.

Hjælpen er en del af vores samfundskontrakt – vi bidrager alle sammen, og vi kan alle sammen forvente hjælp, når vi har brug for det.

Så skummer de bare fløden

Netop derfor bliver de fleste af os også så edderspændt rasende, når man hører om virksomheder i skattely, som aldrig har betalt en rød reje i skat, men nu har fingrene langt nede i hjælpepakke-kagedåsen.

Og det vil ikke være til at holde ud, hvis vi hører om banker og aktieselskaber, der får gavn af milliardgarantier og får penge direkte fra statskassen for om lidt at vende sig rundt og udbetale milliarder i udbytte til aktionærerne eller giver gyldne håndtryk for millioner til direktørerne.

Så bidrager de jo ikke og har ikke brug for hjælp. Så skummer de bare fløden.

I pressen kan vi læse om, hvordan eksempelvis Nordea ikke vil hæve en simpel kassekredit for små virksomheder, selv om fællesskabet har stillet garantier til rådighed for at sikre, at netop dét ville ske.

Nul hjælpepakker, hvis pengene bare ryger videre til aktieudbytte eller lønbonusser

Og Danske Bank har stadig planer om at udbetale for over syv mia. kr. i udbytte til aktionærerne, selv om staten har givet dem adgang til milliarder i denne særlige krisetid.

Så redder vi jo ikke små virksomheder eller forhindrer fyringer for fællesskabets penge. Nej, så har vi bare reddet aktionærerne, som i forvejen har tjent styrtende.

Derfor vil vi i Enhedslisten stille modkrav, hvis man skal have adgang til hjælpepakkerne. Nul hjælpepakker, hvis dit firma ligger i skattely. Nul hjælpepakker, hvis pengene bare ryger videre til aktieudbytte eller lønbonusser.

Nu skal vi alle sammen vise samfundssind – det gælder også de rigeste.