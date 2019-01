Medierne skriver om penge, og vi taler om dem, så længe det ikke bliver for personligt.

Penge er stadig tabu. Men hvad er danskernes største pengetabu? Dårlig økonomi er det største, men god økonomi er næsten lige så stort et tabu. Løn er faktisk det mindste tabu.

Det viser en måling, som YouGiv har foretaget for Nordea.

Er du overrasket? Din økonomi er tabu, uanset om den er god eller dårlig, og tabuerne inden for privatøkonomien lever bedst blandt danskere over 40 år. De helt unge er mest åbne for at tale om såvel god som dårlig økonomi, og de har heller intet imod at tale åbent om, hvad de tjener.

Dårlig økonomi er et emne i særklasse, og det taler man absolut ikke med kollegerne om. Kun en ud af tyve gør ifølge målingen dette. For de helt unge er det tre gange så mange, der godt kan drøfte overtrækket eller rykkerbrevet med kollegerne.

Det er et held, at dårlig økonomi ikke er så tabubelagt for de unge som for resten af befolkningen. Det er der ellers en del, som tror. Mange eksperter er bekymret for de helt unge med dårlig økonomi. Tabubarometeret afslører heldigvis, at halvdelen af de unge kan tale med familie og venner, når de har rod i budgetterne. Og det er en god nyhed. For unge har som regel en økonomi, hvor fejltrin betyder, at lønnen ikke holder hele måneden. Er man dårlig til at styre sine penge, er det vigtigt at tale om, hvad der er galt, så man kan få hjælp til at rette op.

Det kommer nok bag på dig, at det største tabu for de 55-65 årige er en god økonomi og ikke endårlig. Denne gruppe vil hellere tale om deres løn og om økonomiske problemer. Overordnet kan mindre end en ud af ti danskere tale om god økonomi med kollegerne, og kvinder har sværest ved det.

Alle kan indse, at det giver mening at tale om økonomiske problemer, så man kan få hjælp. Så hvad er problemet ved, at alle dem med en god økonomi holder mund? God økonomi er i sig selv ingen garanti for, at man træffer optimale valg.

Privatøkonomi er og bliver et lavt interesseområde. Min overlægegenbo kunne ikke gennemskue, om han skulle vælge kommunens tilbud om fjernvarme eller investere i et nyt gasfyr. Skal jeg købe eller lease min næste bil? Hver dag byder på kort- og langsigtede forbrugsvalg.

Det økonomisk bedste valg kan være ’guld værd’, og timelønnen ved at tage sig tid til at træffe valget er god. Så jeg siger: Få munden på gled. Der er mange guldkorn at hente fra kolleger, naboer, venner og familie, der enten selv har truffet gale eller geniale valg. Så hvorfor ikke snuppe smutvejen til de beslutningsprocesser, der optimerer privatøkonomien, uden at det bliver så ’kedeligt’, som mange frygter.

Det mindste tabu er din løn. Overrasket? En ud af fem kan tale løn med kollegerne. Emnet er dog ømtåleligt for mænd, der topper med den højeste andel, der slet ikke kan tale med nogen som helst om, hvad de tjener.

Din løn er det tal, som mange har så svært ved at sige højt. Hvorfor? Halvdelen af lønmodtagerne aner ikke, at de har ret til at tale om deres løn. Mon ikke det er kilden til hemmelighedskræmmeriet? Det er ingen hemmelighed, at mange ønsker sig en god løn. Faktisk vil de ofte bare have den samme løn som kolleger, der løser de samme opgaver.

Årtier efter at vi fik ligelønslovgivningen, er der stadig lønforskelle mellem kvinder og mænd med ensartede opgaver. Balancen kan rykke, hvis vi selv sparker til den ved at snakke højt om vores løn. Lønnens størrelse er ikke pinlig eller ligegyldig. Den afgør din levefod i dag, og når du går på pension. Jeg har spurgt danskerne, og de fleste vil gerne blive ved med at leve, som de gør ’i dag’, den dag de går på pension.