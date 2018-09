Danske Bank står i dag nøjagtig der, hvor de stod for cirka fem år siden, da en ny formand, Ole Andersen, og en ny direktør, Thomas F. Borgen, kom til for - med et langt, sejt træk - at rette op på troværdigheden.

Dagens fremlæggelse af bankens egen undersøgelse af den hvidvaskning, der foregik i bankens estiske filial, blev dramatisk og blodig - mere end forventet.

Bankens formand, Ole Andersen, formulerede det selv: »Der er ingen, der fatter, at det her overhovedet kunne foregå. Det er et langt, sejt træk for at genvinde tilliden«.

Ole Andersen ved, hvad han taler om. Han har gjort det tidligere sammen med Thomas Borgen. Danske Bank er trods dagens kursfald ovenpå rapporten i god form, og det er naturligvis også bankens ledelses ansvar. Ganske som det er bankens ledelses ansvar, at den ikke i tide opfattede, hvad der var galt i den estiske filial. Advarslerne var talrige og tydelige mange steder fra, og alligevel blev de først taget alvorligt meget sendt.

Thomas Borgen var den ansvarlige for den estiske og andre baltiske filialer i den periode, og det belaster ham naturligvis i den afgørende ende af en intern rapport. Thomas Borgen har hele tiden fastholdt, at han ville blive, indtil han blev en belastning. Det har han været længe, og kun Danske Banks bestyrelsesformand kunne se, at det ikke var nødvendigt at skille sig af med Borgen.

Dagens rapport blev så anledningen, og det var så oplagt, at man helt havde opgivet at tro på, at det kunne ske. Men store problemløsninger kræver altid et offer, og Borgen er den oplagte. Til gengæld er det vanskeligt at forstå, at han fortsat skal gå rundt som - ja-som-hvad - på Holmens Kanal, hvor banken har hovedsæde.

En afskediget direktør er en død direktør og bør forsvinde med det samme. Det bør både Borgen og Andersen vide, så hvorfor ikke trække plasteret af?

Ole Andersen forsvinder også som bestyrelsesformand »når arbejdet er gjort«, og det er lige så svagt som at Thomas Borgen bliver hængende, til en ny direktør er ansat. Ole Andersen er kendt som en kompetent, handlekraftig og kynisk formand. Men her svigter kynismen, der netop er forudsætningen for en oprydning og det lange seje træk frem mod mere tillid fra omverdenen.

Den periode forlænges efter i dag. hvor det står klart, at 6.200 »kunder« har fiflet cirka 200 milliarder euro gennem banken i Estland. Et astronomisk højt beløb som måske eller måske ikke er det rette. Det kan være endnu højere.

Forude venter adskillige nye undersøgelser af bagmandspolitiet og Finanstilsynet, så bankens ledelse er slet ikke af krogen, og dagens nølende ansvarspådragelse hjælper ikke. For almindeliige kunder er dette formentlig blot et uvirkeligt teater, de ser på med undren. Der kommer næppe en stor flugt af kunder, når Thomas Borgen siger farvet.