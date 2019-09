Vi kender alle arketypen på en prostitueret. Hende, der står lænet op ad en bil med sexet tøj på og prøver at hive en kunde i hus. Hun lokker med et tilbud om et blowjob i bilen eller en tur på et hotelværelse mod penge.

Vi kender hende som den sikkert arme kvinde, der må sælge sin krop for at tjene til dagen, til stofferne eller sin ejermand. Det er i hvert fald det billede, som vi har af prostituerede gennem fortællinger, film, og hvad vi måske selv har oplevet i nattelivet.

Men faktum er dog, at det slet ikke er hele billedet. Den lykkelige luder findes skam i virkeligheden, og det er på tide, at vi får et nuanceret forhold til disse mennesker.

Den tidligere regering startede året med at samle otte ministre for at finde ud af, hvordan forholdene kunne gøres bedre for de prostituerede i Danmark. Mai Macado sagde dengang, at det var hyklerisk, at man som prostitueret skulle betale skat, men til gengæld ingen rettigheder havde, hvad angår dagpenge, beskyttelse eller sundhed. Det er jeg fuldstændig enig i!

Hans største sexfantasi var en trekant, inden han døde, og den nemmeste måde at opfylde det ønske var at købe en escortpige for en aften

For selvom vi gerne vil tro, at det er stakkels kvinder, der er i dette erhverv, og som bare skal reddes ud hurtigst muligt, så er virkeligheden snarere, at branchen består af langt flere helt almindelige mennesker, som arbejder dybt professionelt med dette område. Et område, der er noget af det mest naturlige i vores liv, men som er så tabubelagt og fordomsfuldt.

Da jeg fortalte en ven, at jeg skulle skrive dette indlæg, kom de typiske fordomme frem hos personen. Han syntes, at det var synd for disse kvinder, og af respekt for dem havde han aldrig og ville aldrig købe sex. Det var nærmest ulækkert, at nogen købte sex eller solgte sex.

Det er forståeligt, at man ikke har lyst til at købe sex, men at offergøre hele branchen er desværre med til at fastholde dem uden rettigheder også.

Men møder vi egentlig nogensinde en sexarbejder i vores hverdag, så disse fordomme kan manes i jorden? Nej, vil de fleste mene, men ærlig talt, så ved vi det faktisk ikke!

Jeg kunne i det mindste sende ham af sted med et smil på læben

Den typiske luder er netop ikke hende, der står på gaden. De kan være unge studerende, der ved siden af studierne kører escort om aftenen, fordi det giver mere frihed i hverdagens økonomi og mere tid til studierne. Det kan faktisk være den søde pige, som er din nabo, der er 'luderen', uden at du ved det.

Det kan også være moren, der afleverer sit barn i børnehaven om morgenen, men om aftenen er klædt ud som domina i en klinik, hvor mænd får stillet deres behov for korporlig afstraffelse og ydmygelse.

Hvem er vi, der skal gøre os til dommer over for folks særprægede lyster og de kvinder, der ikke ser problemer i at tilbyde løsninger på de lyster. Disse almindelige kvinder skal da selvfølgelig have samme rettigheder som alle andre.

De skal da kunne behandles for arbejdsskader. Melde voldtægter og overfald til politiet og blive taget seriøst. Få dagpenge, mens de ønsker et karriereskift eller er for syge til at arbejde i en periode.

Selv køberne bliver sat i bås som ulækre mænd, der gerne vil udnytte kvinder eller ikke kan få sex ellers. Men ja, det er måske svært for den handicappede at få et blowjob i byen, og skal han så leve hele livet uden en udløsning? Jeg selv har købt sex engang for mange år siden.

Jeg datede en mand, der skulle udsendes til Irak, mens krigen rasede, og det var uvist, om han ville komme levende hjem igen. Hans største sexfantasi var en trekant, inden han døde, og den nemmeste måde at opfylde det ønske var at købe en escortpige for en aften, da tiden inden afrejsen var knap.

Jeg kunne i det mindste sende ham af sted med et smil på læben og med tanken om, at han i hvert fald ikke ville dø uden at have oplevet den ene ting.

Den typiske luder eller køber findes ikke, og det er på tide, at denne regering genoptager arbejdet, som den tidligere lagde for dagen og liberaliserer en branche, som består af normale mennesker, som selvfølgelig også skal have normale vilkår som alle andre folk, der går på arbejde hver dag og betaler deres skat.