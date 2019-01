'Danmark har vundet VM i håndbold for første gang!' Eller har de?

Sætningen har gang på gang været gentaget af danske medier og blandt sportskommentatorer i kølvandet på herrelandsholdets VM-finalesejr over Norge.

Der er bare ét problem, forklarer Dansk Kvindesamfund og Feministisk Initiativ.

Kvindelandsholdet har nemlig også vundet VM i håndbold, og det glemmer man at nævne.

»Ved at italesætte, at det er første gang, vi (Danmark, red.) vinder VM, underkender vi kvindernes indsats. Vi skal anerkende alle køns præstationer, og her er sproget en vigtig faktor,« siger Muneeza Rosendahl, der er talsperson i det politiske parti Feministisk Initiativ.

Selvom det med al sandsynlighed ikke har været mediernes intention, har den sproglige detalje alligevel skabt debat og røre på de sociale medier.

'Kan I så tage jer lidt sammen! Det er første gang HERRERNE bliver verdensmestre.' lyder opråbet fra en bruger på Twitter, som blandt andet Karen Melchior, medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune for de Radikale, også bakker op om på sin profil.

Hos Dansk Kvindesamfund er påstanden, at man risikerer at skabe en situation, hvor håndbold som sport automatisk bliver forbundet med herrehåndbold.

Anja Andersen jubler efter sejren i kvartfinalen over Kroatien ved VM i kvindehåndbold 1997. Foto: ERNST VAN NORDE Vis mere Anja Andersen jubler efter sejren i kvartfinalen over Kroatien ved VM i kvindehåndbold 1997. Foto: ERNST VAN NORDE

»Historisk set har det været sådan, at kvinder altid har været skrevet ud af historien. I den her situation glemmer man kvinderne, og derfor burde man have tilføjet, at der også er et andet køn, som har knoklet og kæmpet for at blive anerkendt i håndbold,« forklarer Signe Gissel Schmidt, styrelsesmedlem i Dansk Kvindesamfund.

Det havde ifølge Signe Gissel Schmidt og Muneeza Rosendahl fra Feministisk Initiativ været mere korrekt, hvis medierne enten havde forklaret, at det er anden gang, Danmark vinder VM, eller præciseret, at det er første gang for herrelandsholdet. For håndbold er ikke synonymt med mænd.

»Vi bliver nødt til at anerkende tidligere præstationer, uanset om det mænd eller kvinder, og derfor burde man sige, at det er første gang, herrelandsholdet vinder VM. Ellers italesætter man det mandlige køn som noget, der er bedre eller det rigtige. Det er ikke sådan, det er ment, men hvis vi reproducerer de her diskurser, bliver vi ved med at have en forskel på kvinder og mænd,« siger Muneeza Rosendahl.

For de to kvinder handler det ikke om, at herrelandsholdets VM-triumf ikke skal hyldes, men at guldet, som 'Danmarks Jernhårde Ladies' sikrede i 1997, også bliver husket, når man taler om Danmark som verdensmestre i håndbold.