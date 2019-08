Da jeg hørte, at Donald Trump kommer til Danmark, tænkte jeg som det første: 'Åh, nej. Jeg er jo dansk-amerikansk statsborger, så at Trump kommer her, føles lidt som når din højtråbende onkel kommer for at møde alle dine seje nye venner.'

Noget af det værste, man kan være i Danmark, er måske brugtvognsforhandler. Og Trump er ikke langt derfra med sin fortid som ejendomsspekulant og sit navn på alt fra steaks til vodka, golfbaner, tvivlsomme onlineuniversiteter og skønhedskonkurrencer.

Anyway, jeg stemte ikke på Trump ved præsidentvalget, og jeg regner bestemt ikke med, at jeg bliver udvalgt til at møde med ham på hans visit til København.

Det er en ære, jeg gerne lader Dronningen, Mette Frederiksen og folkene bag de danske greentech-firmaer få. De sidstnævnte vil for i øvrigt også helt sikkert være bedre til at få det grønne budskab igennem hos Trump end den uundgåelige hær af aktivister, der vil være på gaden.

Det er noget, en forretningsmand som Trump kan forstå

Vi udvikler teknologi, som vil være både effektiv, pengebesparende og god for planeten. Det er noget, en forretningsmand som Trump kan forstå.

Selvfølgelig kommer der til at være protester, når Trump kommer til byen, og mit bedste bud er, at det kommer til at rage ham en papand. Han har set det hele før.

Og forresten er hans modstandere efterhånden blevet lige så usympatisk som Trump selv. Mange af mine amerikanske venner – venlige, eftertænksomme, universitetsuddannede folk med gode jobs – gik så langt over stregen med 'oste-Hitler'- “orange klovn”- og 'Herr Drumpf'-memes, at jeg var nødt til at mute dem på de sociale medier. Desværre betød det så, at jeg missede i hvert fald én bryllupsinvitation.

Karsten Hønge fra SF fortæller, at demonstrationerne mere handler om 'et budskab til den amerikanske offentlighed end til Trump'. Han tilføjer at 'det er ekstremt vigtigt at fortælle den amerikanske offentlighed, at vi er opmærksomme på, hvilken type han er.'

Det kommer til at rage ham en papand

Men altså, den amerikanske offentlighed er ligeglade med, hvad I danskere synes om Trump. For mange amerikanere er wienerbrødet nede fra bageren den eneste Danish, de kender.

Der er også masser af folk, der godt kan lide Trump. Den seneste tilfredshedmåling viser, at hele 42 procent af amerikanerne mener, at han gør det godt som præsident. Barack Obama havde nogenlunde samme opbakning på dette tidspunkt under sin første valgperiode. Med det demokratiske parti i en tilstand af kaos, ser det endda ud til, at Trump har gode odds for at blive genvalgt i 2020.

Og nu smider jeg altså lige en bombe: Trump tager ikke altid fejl. Jeg synes for eksempel, han har ret i, at de europæiske lande i NATO bør gøre mere for at forsvare dem selv. Hvorfor skulle min teenagenevø i USA gå ind i militæret for at forsvare Danmark, når de teenagere, jeg kender i København, ingen interesse har i at gå ind i militæret?

Trump er heller ikke helt galt på den med sin seriøse strafferetsreform, som han har fået igennem begge huse og implementeret. At knap så seriøse Kim Kardashian så har været blikfang for kampagnen, det er, hvad det er.

Den amerikanske offentlighed er ligeglade med, hvad I danskere synes om Trump

Hans kampagne for afkriminalisering af homoseksualitet på verdensplan er heller ikke helt dum. Og han har også fat i den lange ende, når han vil gøre noget ved de absurd høje medicinpriser i USA, selvom det vil gøre ondt på Novo-aktierne i min pensionsfond.

Husk også lige på, at han faktisk ikke har startet en eneste krig i de to et halvt år, han har siddet på posten.

Dronning Margrethe skal nok være sit sædvanlige smilende og venlige jeg, når hun skal mødes med Trump. Mon ikke hun vil tage imod ham, lige så taktfuldt som hendes veninde og kusine i tredje led dronning Elisabeth 2. gjorde ved statsbesøget i England for nylig. Nu har Elizabeth nok også en forkærlighed for højtråbende mænd, eftersom hun giftede sig med prins Phillip.

Det bliver til gengæld spændende at se, hvordan Mette Frederiksen vil håndtere Trump. Mette er meget praktisk anlagt, og Trump er egentlig også en nådesløs pragmatiker, når han ikke lige er i gang med sine store armbevægelser.

Hun ønsker handelsaftaler, han ønsker grønlandsaftaler, og de skal arbejde sammen i mindst 18 måneder endnu. Mon de kan se bort fra deres forskelligheder og arbejde for begge mine hjemlandes bedste?