En coronasmittet kvinde fik lørdag lov til at besøge sin døende far, mens han sov ind på Regionhospital Horsens.

Men den handling kan Nils Bjerregaard, lægefaglig direktør på Regionhospital Horsens, uden problemer stå inde for:

»Der kan være et naturligt behov for, at man er sammen med sine pårørende, eller de pårørende er sammen med den kritiske syge eller døende i den sidste tid.«

Faren havde været syg med corona og smittet datteren, der havde passet ham.

Til sidst måtte faren indlægges og i respirator.

Men selv om faren havde smittet sin voksne datter, fik hun alligevel lov til sammen med den nærtstående familie at komme og sige farvel.

B.T. har talt med kvinden, men hun har ikke ønsket at medvirke.

Selv om hensynet til pårørende og døende bliver taget alvorligt, bliver smittefaren det ligeledes.

Skal coronasmittede have lov til at tage afsked med deres pårørende på sygehusene?

På hospitalet har de været forberedte på den coronasmittede kvindes besøg.

Og de var meget opmærksomme på, at hun ikke smittede andre, siger den lægefaglige direktør.

»Da hun ankom, tog vores portvagter imod hende. Så fik hun værnemidler på og fik sprittet hænder. Hun blev derefter fulgt til og fra, så hun ikke gik forkert,« siger Nils Bjerregaard.

Så selv om en coronasmittet har været inden for sygehusets vægge, er Nils Bjerregaard tryg ved situationen:

»Vi ved, at værnemidler er ekstremt effektive i forhold til at smitte andre. Det er også det, Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Instituttet påpeger.«

Ifølge Nils Bjerregaard følger hospitalet regeringens retningslinjer.

Kan I garantere, at hun ikke har smittet andre?

»Jeg kan i hvert fald garantere, at vi har taget alle de forholdsregler, vi kunne, og fulgt de gældende retningslinjer, der er, og så føler jeg mig ret sikker på, at hun ikke har udgjort en risiko for andre,« siger Nils Bjerregaard.

Så det kan du altså ikke garantere?

»Jeg kan garantere, at da vi har fulgt retningslinjerne, så er risikoen minimal. Der er nok større risiko ude i samfundet.«

Men nogle på sygehusene er nok mere udsatte, end dem man møder ude i samfundet?

»Ja, men derfor udstyrer vi dem også med værnemidler og håndsprit og følger dem frem og tilbage.«

Synes du, det er forsvarligt?

»Jeg kan ikke kommentere den enkelte sag. Men jeg er sikker på, det er foregået efter de retningslinjer, som vi har, og vi har nogle gode arbejdsgange.«

Hvad er vigtigst: Nedsat smitterisiko eller at få sagt farvel til sine syge pårørende?

»Jeg kan ikke kommentere den konkrete sag, men der er et hensyn til både pårørende og patienter,« afslutter Nils Bjerregaard, lægefaglig direktør ved Regionshospitalet Horsens.