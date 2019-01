Debatindlæg af Magnus Månsson Sæbye, Landsformand for Unge Republikanere og Claes Theilgaard, stifter af Unge Republikanere og medlem af Liberal Alliance

Vi er chokerede i Unge Republikanere.

I vores nytårstale sagde vi blandt andet, at et monarki er i strid med alle værdier, som Danmark er bygget på.

Det medførte noget af en reaktion fra hr. Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti, der udtaler således i Ekstra Bladet:

»Danmark var og er først og fremmest et monarki, og først derefter et demokrati. Det er rækkefølgen, og hvad er egentlig problemet i det.«

Portræt af Martin Henriksen, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti.

Lad os én gang for alle slå fast, at Danmark er et demokrati, og vi har bygget vores samfund på demokratiske værdier, ikke monarkistiske.

Det er ikke til diskussion, for var det anderledes, end hvad vi nu fastslår, så ville det knægte og undertrykke os danske borgere, som hver dag studerer, arbejder og lever i Danmark, i en grad som ville gøre det umuligt samtidig at have et folketing og et parlamentarisk styre.

Spørger vi os selv, hvilket land vi er, og hvilke værdier vi er bygget på, så svarer vi alle i fælleskab: ligeværdighed, dialog, frihed, demokrati og liberale frihedsrettigheder som retten til ytrings-, forsamlings- og religionsfrihed. Værdier som disse er demokratiske. Ultimativt og fuldstændigt.

Magnus Månsson Sæbye, Landsformand for Unge Republikanere

Og det er altså værdier som disse, der igennem generationer er formet, styrket og bevaret af danske værdikæmpere, fordi det er det samfund, som vi ønsker og tror på i Danmark.

Det er absurd, at vi i et moderne, liberalt og progressivt land som Danmark i 2019 har et medlem af Folketinget, som mener, at Danmark først og fremmest er et monarki og derefter er et demokrati.

Altså, prøv lige at overveje det. Hr. Martin Henriksen mener, at Danmark er rundet og består af monarkistiske værdier som nedarvede magtprivilegier, at være født til uoverskuelig rigdom og at været hævet over loven.

Et samfund som er bygget på monarkistiske værdier kan portrætteres yderst simpelt: Forestil dig et samfund, hvor den royale elite sidder på deres store og pompøse slotte og drikker deres champagne og spiser deres kaviar.

Claes Theilgaard, stifter af Unge Republikanere og medlem af Liberal Alliance

Når den royale elite skuer ud gennem vinduerne, kan de se et fattigt folk; ingen penge, ingen rettigheder. Den royale elite har lagt censur på al satire mod det royale og elitære styre. Der findes altså ingen ytringsfrihed og ej heller retssikkerhed i det monarkistiske samfund.

Er det disse værdier og et sådan Danmark, hr. Martin Henriksen ønsker sig? Er det disse monarkistiske, iliberale og udemokratiske værdier og idealer som, hr. Martin Henriksen mener, vejer tungere og kommer før de demokratiske værdier? Det må det vel være, når han mener, at Danmark først og fremmest er et monarki.



I Danmark har vi tradition for demokrati, og det er ikke til diskussion. Vi er stolte af vores kultur og værdier, og vi udvikler og bevarer vores demokrati, og de danske værdier er af direkte afstamning fra de demokratiske værdier. Og heldigvis for det.

Men hr. Martin Henriksen drømmer åbenlyst om et grundlæggende andet samfund. Et samfund, som ligner scenariet ovenfor. Hvor folket ikke har ret til beskyttelse over for styret og ligeså ingen friheder har. For hr. Martin Henriksen mener, at Danmark er et monarkistisk land først og fremmest.

Så kære hr. Martin Henriksen, dette er vores spørgsmål til dig:

Vi håber, du laver sjov, og at du udtalte dig, som du gjorde, fordi du i et øjebliks nytårsfuldskab satte dig rasende til tasterne.

Eller er du virkelig seriøs om, at Danmark ikke er bygget på demokratiske værdier som lighed for loven, rettigheder og friheder til den enkelte, men derimod monarkistiske værdier der tildeler goder, magt og privilegier til den royale elite og tager disse fra folket?

Vi synes, du skylder os og resten af vores fælleskab et klart svar. For du er valgt af folket, og burde tjene os. Ikke drømme om et samfund der fratager rettigheder og friheder fra os.