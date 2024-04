B.T. har lanceret en ny podcast med titlen Borgerlig Tabloid. Her sætter vi en tydelig og velargumenteret borgerlig dagsorden.

Vi har altid besøg af en gæst med indflydelse og noget på spil i dagens store historie. Efter en heftig debat formulerer vi - live i studiet - B.T.s holdning til sagen. En holdning, der er skarpt adskilt fra vores uafhængige journalistik, præcis som stort set alle større, frie medier har tradition for i Danmark.

Vores lederkollegium består af politisk kommentator Joachim B. Olsen, debatredaktør Astrid Johanne Høg og undertegnede.

Onsdag morgen udgav B.T. en lederartikel med overskriften 'B.T. mener: Transkønnethed ER en psykisk sygdom'.

Indtil år 2017 stod transkønnethed på listen over psykiske sygdomme i Danmark. Joachim B. Olsen mener, at det var en fejl at fjerne transkønnethed fra listen. Heri er jeg uenig.

Det er Joachim B. Olsens gode ret at mene lige, hvad han vil. Og han er tilmed ubegribeligt god til det.

Overskriften er ganske enkelt ikke korrekt i år 2024, og derfor kan B.T. ikke stå inde for lederartiklen.

Onsdagens episode af Borgerlig Tabloid handlede i øvrigt specifikt om hormonbehandling til børn i forbindelse med kønsskifte - ikke om transkønnethed generelt. Den vil jeg varmt anbefale.

Med venlig hilsen

Ansvarshavende chefredaktør

Simon Richard Nielsen