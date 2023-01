Lyt til artiklen

Nu melder en chefredaktør sig ind i debatten om bare bryster på busserne i Aarhus. Og han vil beholde dem.

Jan Schouby, der er chefredaktør for Århus Stiftstidende, skriver en leder med overskriften: 'Nyt knæfald for de krænkelsesparate: Derfor skal vi beholde de bare bryster.'

Han mener, at det er helt forkert, at det nu er blevet forbudt at reklamere ved hjælp af bare bryster på bybusserne i byen.

»I dagens Danmark er krænkelsesparatheden enorm og trangen til at fortælle folk, at man føler sig stødt nærmest uendelig.«

Det er bestyrelsen i Midttrafik, der har besluttet sig for at forbyde busreklamer med seksuelt indhold med henvisning til, at nogle kan føle sig stødt over at se nøgen hud.

Privathospitalet AK Nygart har før reklameret på bybusser med et billede af nøgne bryster og teksten 'Nye bryster?'.

I 2017 startede en gruppe aktivister gruppen 'Markedet skal fa'me ikke bestemme, hvordan vores kroppe skal se ud!' for at forbyde AK Nygarts og lignende reklamer på busser landet over.

»Vi synes, at Nygart promoverer et bestemt skønheds- og kropsideal, som vi er overbeviste om, får nogen til at føle sig forkerte,« lød det dengang fra gruppen til DR.