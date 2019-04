Tusindvis af danskere dør hvert år, og det koster det offentlige milliarder.

Det er så farligt, at selv Charlie Stjerneklar Tibu, der lever af at sælge produktet, erkender, at man skal lade være med at bruge det.

»Det bedste, man kan gøre, er ikke at starte med at ryge. Hvis man ryger, skal man stoppe,« lyder det nemlig fra kommunikationschefen hos tobaksgiganten Philip Morris i Danmark, der blandt andet producerer Marlboro og Skjold-cigaretter. Han deltog i en Facebook-live om emnet tirsdag.

Så hvorfor giver det ifølge ham ikke mening at hæve prisen på en pakke cigaretter til 90 kroner, som 87 pct. af lægerne ifølge en Gallup-undersøgelse tidligere på måneden gav udtryk for?

Problemet er, hvis vi lader afgifterne stige helt vildt

»Jeg synes, det er fremragende, hvis man kigger på afgifterne. De har ligget stabilt i mange år, og i forhold til vores købekraft ligger priserne ret lavt. Det er et politisk valg, hvor meget man vil hæve priserne, men jeg er bekymret, hvis man vælger bare at hæve priserne til det dobbelte,« lød det fra Charlie Stjerneklar Tibu, da han var gæst i Facebook Live på B.T.

Det fik straks B.T.s debatredaktør, Sanne Fahnøe, til at spørge:

For så vil I sælge færre cigaretter?

»Måske. Men jeg er i tvivl om, hvorvidt folk vil ryge færre cigaretter. For når man hæver priser markant på en gang, ser man ofte, at mange andre end de lovlige virksomheder ser en chance for at komme ind på markedet. F.eks. i Norge, hvor der er en stor, illegal handel.«

Synes du, at en pakke cigaretter skal koste 90 kr.?

Men i Norge har man reduceret antallet af rygere ret kraftigt ved at hæve priserne, indvendte Sanne Fahnøe med henvisning til, at kun tre procent af de norske 16-24-årige ryger mod 24 pct. i Danmark

»Selvfølgelig er det drevet af den høje regulering deroppe, men jeg tror, den første driver for det er, at der f.eks. er bred accept af f.eks. snus som alternativ,« svarede Charlie Stjerneklar Tibu.

Men er hævede afgifter ikke en god måde at få særligt unge til at lade være med at ryge?

»Jo, og jeg ser gerne, at vi hæver afgifterne. Problemet er, hvis vi lader afgifterne stige helt vildt. For så er der større sandsynlighed for, at man ender med at købe sine cigaretter under disken i en kiosk.«

Så mange ryger: I 2018 røg 23 pct. af danskerne dagligt eller lejlighedsvist. Det er en signifikant stigning siden 2016 og første gang i 20 år, at der ses en markant stigning i rygning. Det svarer til, at over en million danskere ryger. Blandt de 16-19-årige er det 24 pct., der ryger dagligt eller lejlighedsvis.

Blandt de 20-24-årige er det hele 32 pct., der ryger dagligt eller lejlighedsvis. Kilde: 'Danskernes rygevaner', Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.

Charlie Stjerneklar Tibu mener, at man i debatten helt overser de 40 procent iblandt alle rygere, der ikke har tænkt sig at stoppe med at ryge, selvom de udmærket er klar over, det er farligt.

»Kigger man på dem, som ryger og gerne vil fortsætte, er der mange, som ikke ved, at der er mindre skadelige produkter, der kunne være bedre end den klassiske cigaret. For nogle er det e-cigaretter, andre tyggetobak og andre igen opvarmet tobak, hvor man slipper for forbrændingen,« sagde han med henvisning til, at det er i selve forbrændingsprocessen, de fleste skadelige stoffer bliver skabt.

Siger du ikke bare det for at vinde markedsandele for jeres produkter, der ikke er cigaretter?

»Der er ingen tvivl om, at vi gerne vil sælge vores produkt. Men jeg vil hellere sælge et produkt, som er bedre for dem, der har tænkt sig at fortsætte med at ryge, end at blive ved med at sælge cigaretter.«

Vil du stoppe med at ryge? Ekvit er en app, udviklet af bl.a. Danmarks Apotekerforening og Sundhedsstyrelsen. Appen henvender sig til alle, der ønsker at blive nikotinfri, røgfri eller blot vide mere om egen rygning.

På www.ekvit.dk kan du lave en plan over dit rygestop og en aftrapning af nikotinprodukter.

Se også Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.stoplinien.dk eller ring til STOP-linien på 80 31 31 31.

Er det ikke bedre at købe nikotintyggegummi i stedet, som Kræftens Bekæmpelse anbefaler?

»Jo, men for alle dem, der ikke har tænkt sig at stoppe med at ryge, er nikotintyggegummi ikke et alternativ.«

Se hele interviewet øverst i artiklen.