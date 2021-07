Mange danskere husker Dronningens nytårstale 2016.

Her sagde Dronningen, at prins Henrik ville drosle ned og gå på pension – noget, der overraskede mange. Vi havde ikke før hørt, at medlemmer af Kongehuset kunne gå på pension. Men prinsgemalen var træt, og han trængte til ro.

Det er utænkeligt, at Dronningen finder på det samme.

Det står klart efter en mildest talt uheldig uge for Kongehuset, hvor 'Kongeskibet Dannebrog' fik problemer med motorerne på vej til Færøerne og måtte returnere til Frederikshavn. Pludselig måtte hele Dronningens sommerprogram revideres, og det står nu klart, at skibet heller ikke kommer med til Grønland i næste uge.

Dronningen nævnte i nytårstalen i 2016, at prins Henrik ville gå på pension. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Dronningen nævnte i nytårstalen i 2016, at prins Henrik ville gå på pension. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Fartøjet har brug for en kærlig hånd.

Når man observerer Dronningen på Færøerne, kunne man også foranlediges til at tro, at hun havde brug for at tage den lidt mere med ro. Det er klart for enhver, at hun er dårligt gående, og så snart hun ser en stol, sætter hun sig.

Det er faktisk ikke så underligt.

Vores dronning er 81 år, og alligevel farer hun rundt i stiv kuling på Færøerne fra tidlig morgen til sen aften. Hun får blomster, hører sange og taler og besøger skoler, virksomheder og kommuner uden at blinke. Der er ingen slinger i valsen.

Dronning Margrethe besøger Færøerne. Her besøger hun Mýruverkið (pumpekraftværk) i Vestmanna. Foto: Hanne Juul/Ritzau Scanpix HANNE Vis mere Dronning Margrethe besøger Færøerne. Her besøger hun Mýruverkið (pumpekraftværk) i Vestmanna. Foto: Hanne Juul/Ritzau Scanpix HANNE

Da det kom frem, at 'Dannebrog' heller ikke kunne komme med til Grønland, kunne Margrethe have valgt at aflyse sit besøg. Det manglende kongeskib kommer nemlig til at påvirke besøget i høj grad, og nu må dele af programmet laves om.

Alle ville faktisk kunne forstå, hvis Dronningen kastede håndklædet i ringen.

Men sådan spiller klaveret ikke for Margrethe, der selv har valgt, at det skal gennemføres.

Det nemmeste ville faktisk være, hvis Dronningen bare overlod hele butikken til Kronprinsen og Kronprinsessen og tog sig en slapper. Frederik og Mary kan rejse verden rundt og sagtens kaste kongerøgelse over alverdens kedelige erhvervsfremstød ude på verdensscenen.

'Kongeskibet Dannebrog', som er ramt af maskintekniske problemer, ligger fortsat i Frederikshavn onsdag den 15. juli 2021. Foto: Bo Amstrup Vis mere 'Kongeskibet Dannebrog', som er ramt af maskintekniske problemer, ligger fortsat i Frederikshavn onsdag den 15. juli 2021. Foto: Bo Amstrup

Men Dronningen stopper ikke, for hendes pligtfølelse er simpelthen for stor.

I 2019 sagde hun i et interview med den svenske avis Kvällsposten, at hun ikke kunne forestille sig at abdicere.

»Ikke som jeg kan forestille mig, nej, men måske, hvis jeg blev aldeles håbløst syg. Min holdning er at sidde hele livet. Missionen er for livet. Jeg føler ikke noget pres for at ændre min holdning. Det er en pligt, som følger opgaven med at følge efter sin far. Det gør man, så længe man lever,« sagde dronning Margrethe.

Hun har sagt ja til at være dronning hele livet – og derfor skal vi ikke regne med, at hun stopper, før hun en dag ikke er blandt os længere.