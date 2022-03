Hundredvis af kvinder og børn er flygtet ud af Ukraine efter, at Rusland i sidste uge krydsede grænsen med militære tanks.

Den ukrainske regering har beordret, at ingen mænd mellem 18 og 60 år må forlade landet, men skal i militær træning for at lære at kæmpe.

»Han har aldrig brugt et våben i sit liv, så jeg er nervøs for ham, men han ved, at vi nu er i sikkerhed, og det gør, at han kan koncentrere sig om de ting, som han er nødsaget til at gøre,« siger 33-årige Natalia til B.T.

