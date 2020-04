En insisterende, inciterende, messende – og til tider irriterende – stemme er borte.

Yahya Hassan blev fundet død i sin lejlighed torsdag på en dag, hvor regnen hamrede symbolsk ned over hele landet.

Yahya blev bare 24 år – men hvilket liv. Hassan udrettede mere, end de fleste gjorde på et helt liv, som klicheen lyder, men her passer det.

Nok er hans stemme forsvundet, men ordene er tilbage. Det er ikke mange udgivelser, den unge digter nåede, to digtsamlinger, der begge eksploderede og førte den unge 'perker', som han kaldte sig selv, op i stjernehimlen.

Den første digtsamling kom ud af det blå, blev rost til skyerne og gjorde Yahya Hassan til en rockstjerne. Hans messende oplæsning blev transmitteret direkte på fjernsyn, publikum strømmede til, og digtsamlingen solgte som ingen andre bøger det år.

Digtene var hårde, ubarmhjertige og ikke til at ryste af sig. Han tog hul på et opgør med ghettoen og dermed sine egne, hvor han voksede op. Han beskrev den sociale kontrol, plattenslageriet og volden. Han skrev det, mange sagde i smug, men han kunne trække det frem i lyset med troværdighed, fordi han var en af 'flokken'.

Digtet skaffede ham venner på parnasset og hos kultureliten, til gengæld begyndte en lang periode i hans liv, hvor han med alle midler – også ulovlige – forsvarede sig. Yahya blev konstant jagtet, overfaldet og truet på livet. Han havde livvagter i forbindelse med sin første digtsamling, men senere opgav han dem, for at forsvare sig selv. Man skriver ikke ustraffet dårligt om islam, og Yahya var forfulgt. Alligevel var det ham, der til sidst blev fængslet for overfald og våbenbesiddelse.

Ud og ind af psykiatrien – indimellem tvangsindlagt – skabte han endelig en ny udgivelse. Igen en knytnæve mod samfundet, igen uventet og endnu en gang uafrystelig. Provokerende og aggressiv som nummer 1 og det hele i versaler: SÅ ER DET SAGT!

Yahya Hassan havde gjort det igen, og han fik plads ved hovedbordet ved bogmessen. Den unge mand, der blev født af palæstinensiske flygtninge i Aarhus, så ud til på overfalden at have fundet sig selv påny. Kortklippet, velklædt og rap i replikken.

Politiet fandt ham dødfunden, som de kalder det, når det ikke tyder på en forbrydelse. Han skriver sig derfor ind i rækken af unge digtere, musikere og skuespillere, der får så kort tid her på jorden, at de bliver ikoniske. Hver generation har sin egen, der lider og efterlader stor kunst. Jim Morrison fra Doors gjorde det i 60'erne, Michael Strunge i 80'erne og Michael Hutchence fra INXS i 90'erne. Alle gav de deres liv i en umulig kamp mellem kunst og et hverdagsliv blandt os andre.

Den mand – uden for familien – der kendte ham bedst, forlagschef Simon Pasternak, siger det sådan her:

'Den her insisteren på at have sin egen stemmme, forsvare sit eget territorium, finde sit eget sted – på trods af, hvad folk mente. Yahya insisterede på ikke at bøje sig for nogen. Han ville være sig selv og skrive de digte, han ville – med de enorme omkostninger, det havde. Nu er han død.'

Yahya Hassan er her ikke mere. Tilbage er 'Yahya Hassan 1' og 'Yahya Hassan 2'.