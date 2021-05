Hver beslutning, der i øjeblikket tages i forbindelse med Danmarks vej tilbage til normalen, har konsekvenser.

Det viser sig hver dag.

Myndighedernes beslutning om først at droppe AstraZeneca og siden Johnson & Johnson får Danmark til at sejle ned ad ranglisten for vaccinerede. Den seneste måling viser, at vi nu er havnet helt nede på en 25.-plads og har skubbet hele vaccinationskalenderen med en måned.

Danmark var ellers et af de første lande til at sætte vaccinationerne i gang mellem jul og nytår. Under stor mediebevågenhed rullede de første lastbiler ud med isafkølede vacciner fra Pfizer. Dengang var der stolthed at spore hos myndighederne, og vi lå lige efter USA, Sydkorea og Storbritannien, når det gjaldt antallet af danskere, der blev vaccineret. Vi var i top.

I dag har 1,5 millioner danskere fået den første vaccination. Kun 900.000 danskere har modtaget stik nummer to, som giver den fulde beskyttelse.

Alle sårbare grupper er nu vaccinerede med den fulde vaccination – altså begge stik.

Vi var ikke røget ned ad listen, hvis de to vacciner ikke var trukket ud af programmet og det er hovedårsagen til, at andre lande i Europa er længere end os.

I andre lande er det politikerne, der tager den beslutning, og derfor er både AstraZeneca og Johnson & Johnson en del af vaccinationerne i eksempelvis Tyskland. Sådan er det ikke herhjemme. Lovgivningen er klar på det punkt. Det er en myndighedsbeslutning, og Sundhedsstyrelsen kunne dårligt komme til en anden beslutning. Smitten er så meget under kontrol og de afledte bivirkninger med dødsfald så velbeskrevet, at det ville være svært at få danskerne til at acceptere en ny potentiel 'farlig' vaccine, selvom risikoen er mikroskopisk.

Det er fornuftigt, at det er myndighederne, der træffer den beslutning, fremfor politikerne. Et vaccinationsprogram skal ikke rodes ind i politiske studehandler.

Vores tur ned ad ranglisten har konsekvenser, for det er de sidst vaccinerede, der nu betaler prisen. De bliver vaccineret senere end egentlig planlagt – lige nu en måned senere. Højst sandsynligt senere, for planen indeholder stadig nye vacciner, der endnu ikke er godkendt eller indkøbt.

Danmark kunne beskytte flere ved at gøre som Finland. Lige nu er der seks uger mellem første og andet stik, men i Finland har man øget den periode til 12 uger, og derfor får langt flere første vaccination og dermed en umiddelbar beskyttelse.

Det kunne man også gøre herhjemme, for beskyttelsen rækker længere end de valgte seks uger, siger flere eksperter til B.T. Det er i sidste ende op til Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, at fastsætte den rette længde. Også her er det fornuftigt, at det er en myndighedsafgørelse og ikke en forhandling på Christiansborg, der afgør det, men Brostrøm skylder os svar på, hvorfor andre lande vaccinerer hurtigere end os.

Danmark er meget tæt på normale tilstande. Men der er behov for en total åbning og fuld tryk på vaccinationerne, for det er i realiteten den danske økonomi og de danske virksomheder, der taber på vores rutsjetur ned ad vaccinationslisten.

Vores økonomi kommer først for alvor i omdrejninger, når alt er åbent, og her kan en måned betyde liv eller død for nogle virksomheder.

Vaccinationerne er deres redning, så det haster.