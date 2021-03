Mandag gæstede statsminister Mette Frederiksen B.T.s liveformat på bt.dk og Facebook, hvor hun svarede på læsernes spørgsmål.

Interessen for svar på spørgsmål om alle mulige afkroge af coronasituationen, vacciner og den igangværende genåbning var til at tage og føle på.

Debatredaktør på B.T. Sanne Fahnøe havde statsminister Mette Frederiksen på besøg for at svare på spørgsmål fra læserne. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Debatredaktør på B.T. Sanne Fahnøe havde statsminister Mette Frederiksen på besøg for at svare på spørgsmål fra læserne. Foto: Bax Lindhardt

Forud for sendingen havde redaktionen på ganske få timer modtaget tæt på 4.000 spørgsmål fra danskerne til Mette Frederiksen.

Det siger sig selv, at det ikke var muligt at komme hele vejen rundt, men der var mange gode spørgsmål fra blandt andet erhvervsdrivende, der endnu ikke har set en krone i de ventede hjælpepakker, og også om de mange typer af patienter, der er syge med andet end covid-19, og som er kommet i klemme i sundhedssystemet på grund af det altoverskyggende fokus på corona. Det er for eksempel mennesker som Dunja, hvis historie tidligere er blevet foldet ud i B.T.

Som med alt andet under corona var der delte meninger om statsministerens svar. Nogle bakkede op, mens andre var mere kritiske. Men Mette Frederiksen skal under alle omstændigheder have ros for at stille op. Hun er og bliver coronakrisens omdrejningspunkt og absolutte hovedperson.

De fleste trænger nok til den genåbning af samfundet, der 1. marts fik endnu et nøk, da flere butikker måtte åbne. Men vi trænger også til en mere omfattende genåbning af statsministerens forhold til pressen.

De vigtige pressemøder, der afholdes i ministerierne og på Christiansborg, er typisk journalisternes bedste mulighed for at udfordre beslutninger og spørge undersøgende ind til detaljer. Men siden coronakrisens begyndelse har der været indført rigide regler om kun to spørgsmål pr. journalist – og i visse tilfælde er der, efter spørgsmålet er blevet stillet, også blevet slukket for journalistens mikrofon, så det har været umuligt at protestere, når der er blevet snakket udenom af politikere eller eksperter fra myndighederne.

På det seneste har der godt nok været eksempler på, at journalister er sluppet afsted med at stille et enkelt eller to spørgsmål mere, men reglerne gælder så vidt vides formelt endnu.

I krisens begyndelse var en af forklaringerne på knaphed i det tilladte antal af spørgsmål travlhed hos politikerne og spidserne i Sundhedsstyrelsen og i SSI. I dag er der en anelse mere ro på, hvorfor der heller ikke er brug for at begrænse antallet af spørgsmål som hidtil. Corona er det altoverskyggende emne på de fleste danskeres private dagsorden, og der er utallige emner, som endnu ikke er blevet færdigbehandlet af landets journalister.

Flere læsere og seere finder det upassende, når 'nævenyttige journalister' holder fast i emner, som andre måske har mistet interessen for. Men det er helt legitimt at stille spørgsmål til for eksempel regeringens håndtering af minkskandalen – som B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, har fået røg for – og til Socialdemokratiets undersøgelse om sexisme i partiet, som TV 2s Hans Redder af seerne fik ørene i maskinen for at spørge ind til under et pressemøde, der var indkaldt til i forbindelse med genåbningen. Disse er blot et par eksempler på andre vigtige emner, som politikerne muligvis helst er fri for at svare på, men som alligevel er vigtige.

På B.T. er vi naturligvis glade for, at statsministeren tog sig tid til at svare på vores læseres begavede spørgsmål om alle mulige aspekter af coronakrisen og de afledte ubehageligheder. Det er vigtigt og rigtigt af statsministeren at reagere på de behov for kommunikation, viden og opklaring, som mange danskere sidder med. Og selvfølgelig er det noget særligt at høre det direkte fra statsministeren selv.

Når det er sagt, må vi samtidig efterlyse villighed til også at stille op til de mere uddybende interview om nogle af de mere komplicerede og kontroversielle emner. Vi sidder klar med kaffe og håndsprit på B.T.s politiske redaktion.

Efterhånden som samfundet åbner op, må vi nemlig også kunne forvente en fuld genåbning af statsministerens forhold til den kritiske presse.