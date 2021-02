Det var næsten givet på forhånd, men alligevel blev det konfirmeret på et pressemøde mandag.

De små børn skal i skole igen fra på mandag. Det var på tide, hvilket vi på denne plads har advokeret for tidligere.

Lille Malthe begynder i 0. klasse, og Sofie kan møde sine kammerater i 4. klasse om en lille uge, og det er bestemt ikke for tidligt. De danske skolebørn har alt for længe været overladt til undervisning via iPads og computere i hjemmet med deres forældre som støttelærere. Dansk Industri har beregnet, at 9. klasserne har mistet 65 skoledage, siden statsministeren lukkede landet 11. marts 2020.

Det er alt for mange dage, hvor tabet af almindelig indlæring og social omgang med andre ikke kan gøres op – endnu. Der bliver et massivt arbejde med at indhente den tabte viden og løfte den mentale sundhed, som mange børn og unge lider under.

Det er glædeligt, at sundhedsmyndighederne matematisk kan beregne, at det nu er forsvarligt at sende de små børn i skole. Det er nemlig sundhedsmyndighedernes anbefalinger, som regeringen nu dækker sig ind under, hvor det i begyndelsen var rene politiske beslutninger, der afgjorde nedlukningen af Danmark.

Beregningerne viser, at de små børn ikke smitter i særlig grad, men til gengæld holder deres forældre hjemme og væk fra arbejdet. Der er altså en direkte positiv effekt for børnene og en meget stor afledt effekt for samfundsøkonomien. Forældrene kan fra mandag – med mundbind – aflevere Malthe og Sofie i den lokale skole og derefter være effektive på deres arbejde.

Det er til gengæld politikernes ansvar at beslutte, hvilke områder sundhedsmyndighederne skal beregne på. Her halter det gevaldigt.

På mandagens pressemøde blev det tydeligt, at der udelukkende er beregnet på åbning af skoler for de små elever. Det er, for at sige det lige ud, skandaløst.

Mange små erhvervsdrivende har fået deres virksomheder tvangslukket. Andre mindre firmaer har set deres kunder forsvinde og hele kalendere ryddet. De kæmper i øjeblikket for at holde deres virksomhed i live og for at holde brød på bordet. Der er en afgørende forskelsbehandling af lønmodtagere og selvstændige. Den selvstændige frisør kan sende sine medarbejdere hjem med en højere løn, end hun selv kan modtage i kompensation. Det må være bittert at være sat ud af spillet og samtidig opleve en uretfærdig forskelsbehandling.

De fleste selvstændige drømmer blot om at kunne åbne deres virksomhed igen. De drømmer ikke om erstatning eller kompensation. De ønsker at klare sig selv.

Det er derfor afgørende, at der straks bliver beregnet på en åbning af de små servicefag. En nylig undersøgelse – offentliggjort i Science – med deltagelse af en række europæiske lande, herunder Danmark, viser, at effekten af at holde forretninger lukkede har en ringe effekt på smittebekæmpelsen.

Vi må forlange, at der bliver lavet løbende og åbne beregninger, så erhvervsdrivende kan åbne deres virksomheder igen. Så snart som muligt. Åbning af samfundet handler ikke kun om skoler og lønmodtagere, men i lige så høj grad om de virksomheder, der lige nu er tvangslukkede.

Det virker ikke, som om regeringen har særlig travlt på dette område. Derfor er det i høj grad de borgerlige partiers opgave, sammen med erhvervsorganisationerne, at få banket tempo ind i de nødvendige beregninger.

Virksomhedernes liv afhænger af det – og vi kan ikke tillade os at vente.