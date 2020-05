Der var store smil hos Umut, Gorm og alle de andre restauratører, der åbnede mandag.

Danskerne stormede på cafe, restaurant og værtshus i en opsparet grad af forlystelsessyge. Flere restauratører melder allerede nu om fulde bookinger frem til jul. Et tydeligt tegn på, at vi er på vej ud af den mentale corona-spændetrøje. Vi er blevet klar over, at epidemien er forsvundet, og vi ser frem mod en total åbning af samfundet.

Det er i høj grad danskernes ansvarlige opførsel, som er blevet udvist siden 11. marts med stor afstand og gentagen brug af sprit, der bør give løfter om en langt større åbning, end der lige nu bliver planlagt.

Tallene bliver ved med at vise deres tydelige sprog.

I øjeblikket er der 'kun' 21 patienter i respirator på intensivafdelingerne. Smitten er på vej ned i hele Danmark. Der er kun en kommune tilbage, hvor der er flere end 50 smittede pr. 100.000 indbyggere, ifølge Sundhedstyrelsens seneste tal. Vallensbæk er landets hårdest ramte kommune.

I hele Jylland er der bare EN kommune med flere end 10 smittede pr. 100.000 indbyggere. Det er Vejle Kommune.

Der er derfor plads til at åbne i betydelig grad.

Grænserne er lukkede af politiske grunde. Der er ikke en sundhedsfaglig grund til at lukke grænserne mod Sverige og Tyskland, og begge lande beder os nådigt om at genåbne. Hvilke politiske grunde, der er til at lukke Danmark inde, står hen i det uvisse – ud over at regeringen kan.

Der bør nu komme et enigt og massivt pres fra både opposition og støttepartierne om at åbne Danmark mod omverdenen.

Vi skal videre. NU.

Statsministeren løftede sløret for sine ideer om en yderligere genåbning i weekenden. Selvom den nuværende aftale ellers kun er to uger gammel, viser de nye tal, at der er plads til meget mere. Mette Frederiksens plan er underligt ude af trit med virkeligheden og helt uambitiøs. Men statsministeren er lykkedes med at forvarsle de åbninger, hun ønsker, og derefter ikke levere mere. De andre partiledere har loyalt slået hælene sammen og fulgt hendes anbefalinger.

Det skal være slut nu.

Vi skal åbne Danmark, og vi skal hurtigst muligt ændre de mange ulogiske restriktioner, der stadig lammer og ødelægger mennesker ved overdreven frygt for corona.

Ældre Sagen, landets største interesseorganisation, forlanger, at der kommer langt bedre forhold for de ældre på plejehjemmene, der under hele perioden har lidt under meget stramme krav. En 82-årig, der får pleje i hjemmet, må gerne give kram og kindkys til familien. En 82-årig, der bor på et plejehjem, må ikke. Det giver jo ikke mening – lad os nu give vores ældre medborgere besøg og det daglige liv tilbage. De trænger til at møde deres familier på almindelige vilkår – inde og ude

Statsministerens liste inkluderer en række allerede kendte brancher, der røg ud ved den seneste forhandling. Nu kan museer, teatre, zooer og forlystelsesparker komme i betragtning, men det er jo alt for sparsomt og alt for lidt.

Forsamlingsforbuddet på 10 kan hæves betragteligt, så de mange familiefester som bryllupper, fødselsdage og konfirmationer kan komme tilbage.

Sjælland, Jylland og Fyn er nærmest renset for corona, og der er ingen grund til, at de skal holdes lukket med de samme restriktioner som København og Nordsjælland.

Alle offentligt ansatte bør vende tilbage. Idræt i sportshaller bør slippes fri. Alle uddannelsesinstitutioner bør åbne, og listen kan blive endnu længere.

Der er grund til at stole på danskerne og vise dem tillid – de har løst deres del af opgaven.

Nu kan politikerne og ikke mindst statsministeren passende gøre det samme.