Det går den rette vej, og det går stærkt.

Coronamitten er tæt på at være udryddet i Danmark, og senest har Lone Simonsen, epidemiolog fra RUC, erklæret, at det nu er muligt at slå smitten helt ned og helt ud af landet.

Alligevel tøver regeringen med at åbne yderligere.

Det er vanskeligt at forstå, for der er stærkt behov for at normalisere dagen for alle de skoleelever, der nu sidder derhjemme og kukkelurer på teenageværelset. Det er nødvendigt at normalisere hverdagen yderligere for de mange forretningsdrivende og de lønmodtagere, der er på lønkompensation. Og vi skal have gang i familiefesterne, der giver os livsglæden og humøret tilbage.

I kontrolleret form.

Vi må insistere på, at alle tal og analyser fra sundhedsmyndighederne bliver fremlagt, så vi alle har et indblik i den valgte strategi og dermed lettere kan bakke op om tiltagene. Men det er politikerne, der nu skal tage fat, i stedet for at lade eksperten fra Statens Serum Institut styre det.

Vi har levet med social afstand, to meter mellem hinanden og mærkelige måder at hilse på i snart to måneder, og det fortsætter ikke, hvis der ikke er fornuftige grunde bag.

Opbakningen kan smuldre. Foreløbig er vi grundlæggende lydige og opfører os, som vi skal, men det skal være rimeligt og faktabaseret, hvis vi skal fortsætte længe endnu. Tvivlen nager mange steder. Kåre Mølbaks efterhånden kendte 'fornemmelse' for danskernes måde at overholde retningslinjerne på er ikke nok.

Sundhedsmyndighederne har de seneste to uger sendt flere mindre analyser ud i offentligheden. Ikke noget samlet eller konkluderende.

Vi ved, at smittetrykket, altså tallet, der fortæller, hvor mange andre 10 mennesker smitter, er lavt. Er tallet under et, er virus ved at dø ud. Men vi ved ikke, hvordan det ser ud lige nu?

Vi ved, at beboerne på plejehjemmene er hårdt ramt. Hver tredje, der dør, kommer fra et plejehjem, men vi ved også, at flere af dem har andre sygdomme end covid-19, som er medvirkende dødsårsag.

Vi ved, at folk af anden etnisk herkomst end dansk er overrepræsenteret på de intensive afdelinger blandt andet på Hvidovre Hospital. Men hvor mange ved vi ikke?

Vi ved, at overvægtige er særlig hårdt ramt, men ikke i hvilket omfang. Man kunne blive ved, men der mangler en overordnet .

Hvorfor skal vi vide det, kan man spørge?

Det skal vi for at opretholde den accept og den massive opbakning, som danskerne har vist til de regler, der er lagt ned over os. Det bliver i stigende grad op til den enkelte, hvordan reglerne håndteres, når samfundet vågner igen. Mange beslutninger vil blive lagt ud til os selv og de forretningsdrivende.

Ikea åbnede mandag, og ledelsen har her vurderet, at det var nødvendigt på trods af, at erhvervsminister Simon Kollerup opfordrede virksomheder til at holde lukket. Men han forbød det ikke, han opfordrede bare. Dermed blev det Ikeas eget ansvar at vurdere og gennemføre deres genåbning.

Der kommer andre og lignende tilfælde de næste dage og uger.

Derfor skal alle tal og analyser lægges åbent frem fra sundhedsmyndighederne, og så skal politikerne tage ansvaret tilbage fra Kåre Mølbak og beslutte, hvor og hvordan vi åbner.

Kom i gang. Det haster. Vi skal have eleverne tilbage, vi skal åbne erhvervslivet, og det offentlige skal i arbejde.

Det haster.