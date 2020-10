Det går som spået på denne plads for få dage siden.

Antallet af smittede stiger. 760 nye smittede er rekord, der bliver dog også testet flere. Flere indlagte, flere på intensiv og flere døde.

Europa er på vej i den totale nedlukning, og Danmark slipper ikke fri, selv om der er rimelig styr på smitten herhjemme.

Det bliver umuligt at rejse til andre lande i Europa. Flere skal arbejde hjemme. Vi bliver tvunget til at forsamles langt færre end de nuværende 50. Og der kommer krav om mundbind langt flere steder. Sådan lyder de seriøse gæt på kommende begrænsninger i hvert fald.

Men – for der er et men – danskerne har i udpræget grad været gode til at overholde de mange restriktioner. Der har været talt og skrevet om de hændelser, hvor unge er forsamlet til fest. Men der er tale om forholdsvis små hændelser, der ikke kan sløre det reelle billede.

Danskerne er måske de bedste i Europa til at overholde regler og anbefalinger – ung som gammel. Derfor er vi i den unikke situation, at Danmark ikke har den samme kniv for struben, hvad angår et sundhedsvæsen, der er ved at blive løbet over ende.

Men det er nødvendigt, at de kommende indgreb bliver kontrollerede og med respekt for det liv, der skal leves. Med respekt for de virksomheder, der skal overleve. Det betyder, at der i langt højere grad skal arbejdes med regionale og lokale forskelle i de begrænsninger, som regeringen vil indføre.

Det er nødvendigt, at regeringen og ikke mindst sundhedsministeren er mere åben om den viden, der allerede nu eksisterer. Det giver ikke mening at lukke skoler helt og fuldt. Små børn kan smitte, men ikke i udpræget grad. Den store nedlukning var i virkeligheden værre for de små skoleklasser.

Smitten spredes hurtigere inden døre. Adskillige studier har vist, at i frisk luft er virus dårligt stillet. Jo mere vi er ude, jo bedre. Det fik regeringen til at anbefale lange udendørs gåture i efterårsferien på et større pressemøde. Det skal de ikke blande sig i, men de skal sørge for, at de naturlige steder, hvor mennesker kan mødes udendørs, er muligt, tilgængeligt OG kontrolleret.

Mundbind er over hele verden blevet det synlige og måske symbolske svar på kampen mod corona. Lige nu har vi milde krav i Danmark, men dog langt skrappere end før sommerferien. Her var der ifølge de danske sundhedsmynsigheder ikke bevis for, at mundbind hjalp i bred forstand. Det er en hjælp, når mennesker skal være tætte sammen indenfor på plejehjem og restauranter eksempelvis. Det er en ekstra forsikring, men hjælper det overhovedet at udbrede kravet om mundbind?

Lige nu er en stor dansk undersøgelse fra fire københavnske hospitaler klar. Den har undersøgt værdien af mundbind. Resultatet kan foreløbig ikke blive offentliggjort, da ingen lægelige tidsskrifter vil trykke den. Men i den nuværende situation er det ikke nyttigt med et dansk studie, der bliver holdt tilbage, fordi resultatet er kontroversielt. Vi kender det ikke, men det lyder sådan, og dermed bliver det blot yderligere kontroversielt. En undersøgelse, der ikke må offentliggøres, får sit eget liv og danner grobund for myter og i sidste ende falske nyheder.

Mette Frederiksen aflyste de traditionelle julefrokoster allerede torsdag.

Men det er nødvendigt, at vi accepterer smittetal på 500, for det er ifølge eksperter stadig forsvarligt. Vort sundhedssystem kan sagtens følge med. Det hensyn bliver regeringen nødt til at tage, hvis støtten blandt danskerne skal fortsætte.

Dan Hammer, der er direktør på Royal Arena i København og dermed mærker restriktionerne på sin arbejdsplads, skrev torsdag på Twitter:

'»En dag skal vi dø,« sagde Søren Brun til Nuser. »Ja, men alle de andre dage skal vi ikke,« svarede Nuser. Mit håb er, at vi snart må se fodbold og høre musik live, så livet ikke langsomt reduceres til en alt for stille venten på den dag.'