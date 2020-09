For tiden oplever vi desværre en stigning i antallet af danskere, der bliver smittet med corona.

Godt nok er procenten af positive test stadigvæk ret lav, men fordi vi tester så meget, finder vi også mange, der er smittede.

Nyhedsmedierne taler om de største antal smittede 'siden april', men fortæller ofte kun henkastet, at vi i dag tester langt mere end for et halvt år siden, hvorfor dagens tal synes højere i sammenligning, end de nok er.

Da pandemien brød ud, fortalte sundhedsminister Magnus Heunicke, så alle kunne forstå det, om de to kurver: den grønne og den røde. Strategien var, at vi skulle forsøge at undgå den røde, hvor alt for mange blev smittet på én gang, for så ville vores sundhedssystem bryde sammen.

Det skete som bekendt ikke, og godt for det. De mange restriktioner i foråret havde virkning, selv om vi i dag er blevet klogere på for eksempel de ringe gevinster ved nedlukning af skoler.

En lignende klarhed om strategien mod corona har vi ikke i dag.

Det er tydeligvis ikke længere den med de to kurver, for de seneste mange måneder har antallet af indlagte været meget lavt.

I disse dage er det 'de unge', der er prygelknaber, ligesom 'somaliere' fra især Aarhus tidligere har oplevet at være det.

Forargede politikere står lige nu i kø for at fordømme de unges opførsel i nattelivet.

»Det er tydeligt, at der er behov for, at myndighederne træder i karakter og indfører restriktioner. Det behøver ikke være et totalforbud, men det kan være lidt mere vidtgående restriktioner end i dag,« siger Frederiksbergs borgmester, Simon Aggesen.

Frank Jensen (S), overborgmester i Københavns Kommune, er også efter de unge:

»Vi går ind i nogle dage med nærmest sommertemperaturer, og der bliver man altså nødt til at tage sig sammen. Ellers er det min opfordring, at så må der komme nye restriktioner i nattelivet,« har han udtalt til DR.

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, forventer, at vi vil se flere restriktioner.

»Skræddersyede lokale løsninger skal gøre, at vi kan fokusere indsatsen dér, hvor smitten er, og at vi ikke behøver at brede det alt for meget ud alt for mange steder,« siger han.

De mange regler og retningslinjer mod corona er i forvejen totalt uoverskuelige og i mange tilfælde uforståelige. Regler ændrer sig som efterårets vejrprognoser, og meget få er vel i stand til at forklare alle gældende retningslinjer i forhold til corona. Færre endnu vil kunne forklare logikken bag flere af dem.

Vi har ikke brug for, at der bliver skruet lidt op hist og lidt ned pist – vi har brug for en klar strategi.

Regeringen må – efter at have konsulteret de relevante sundhedsmyndigheder – melde klart ud, hvad Danmarks strategi i forhold til coronasmitte er.

Det er ineffektivt og forvirrende, at vi hopper fra tue til tue og tilsyneladende skifter strategi uafladeligt.

Det er forvirrende for den befolkning, der skal forsøge at 'opføre sig ordentligt', som politikerne ville kalde det – og for de erhvervsdrivende, der skal forsøge at holde deres forretninger flydende uden at kende betingelserne for at gøre det.