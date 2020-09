Et halvt år efter 'nedlukningen' af Danmark ligger det fast, at corona er en virus, der bliver taget alvorligt på alle niveauer.

Godt nok er vores samfund gradvist åbnet op igen, så hverdagen på nogle områder atter ligner den, vi husker fra før 11. marts 2020, men på ganske mange andre områder lever vi stadigvæk i en underlig udgave af Danmark, hvor man har fornemmelsen af, at myndighedernes regler og retningslinjer skifter som efterårets vejrudsigter.

I weekenden fik brudepar således uden varsel molesteret deres gæstelister, og politiet har flere steder i landet måttet rykke ud og lukke dansegulve, der ikke var rømmet rettidigt.

Men også på andre områder har krisen påvirket os, og under selve coronakrisen ligger en anden sundhedskrise og lurer.

Som B.T. har beskrevet, er antallet af operationer og behandlinger på sygehusene i landets fem regioner raslet ned i den periode, vi har været påvirket af corona.

Værst ser det ud i Region Sjælland, hvor der har været udført 35 procent færre operationer og behandlinger under coronakrisen, fra uge 10 til uge 35, end der var i samme periode sidste år. Lige efter følger Region Midtjylland med et fald på 21 procent, mens de øvrige regioner har oplevet en nedgang på omkring 15 procent.

Der er tale om mange forskellige typer af behandlinger, og hvis man vil have et eksempel på de gener, det kan afstedkomme, kan man læse historien om gigtpatienten Tina Jensen fra Vordingborg, der fik udsat sin operation fra april til august – med måneders yderligere smerte til følge.

»I april kunne jeg gå rundt både inde og udenfor. Da operationen blev udsat, og vi kom til juli og august, lå jeg ned konstant. Jeg kunne slet ikke sidde op. Det gjorde sindssygt ondt i benet,« udtaler hun om ventetiden og tilføjer:

»De sidste måneder har været ulidelige.«

Tidligere har undersøgelser vist, at mange danskere i perioden har undladt at kontakte sundhedsvæsenet med symptomer på sygdom, som de ellers ville have kontaktet lægen med, hvis der ikke havde været coronaepidemi.

Samtidig har der været en bekymrende nedgang i antallet af danskere, som er blevet sendt i kræftpakkeforløb eller undersøgt for hjertesygdomme. Det siger sig selv, at det kan risikere at føre til vanskeligere sygdomsforløb siden hen – sandsynligvis også med flere dødsfald end ellers.

Myndigheder og patientorganisationer gør et stort arbejde for at fortælle os alle sammen, at vi – på trods af corona – skal benytte sundhedssystemet og reagere, hvis vi oplever symptomer på sygdom. Men så længe corona overskygger alt andet, er det vigtige budskab desværre vanskeligt at trænge igennem med.