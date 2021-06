Det er på tide at gentænke og udvikle en ny plan for den fulde genåbning af Danmark.

Det er formentlig styret af de bedste intentioner, men de samlede regler udgør efterhånden et kludetæppe, der har mistet mening. De mange regler og fortsatte restriktioner er ulogiske, generende og frem for alt penge ud ad vinduet.

Først og fremmest må testhysteriet stoppes. Hver dag testes der mellem 125.000 og 200.000 danskere med pcr-metoden. De finder cirka 1.000 smittede, men kun fordi vi tester så mange. Samtidig kviktester vi næsten lige så mange, hvoraf en stor del er fejlbehæftede.

Det er ren galimatias.

Flere end to millioner danskere er allerede vaccineret, så det er helt unødvendigt at brænde to milliarder kroner af om måneden på, at danskere skal løbe til test flere gange om ugen. Vi er det land i Europa, der tester suverænt flest. I Norge er det eksempelvis cirka 40.000, der testes om dagen.

Det afgørende tal er ikke længere antal smittede, men antallet af indlagte på hospitalet og intensiv. Det antal falder for hver dag. I går lukkede alle hospitaler deres coronaafsnit. De er ikke længere nødvendige.

Stop med at teste raske (og vaccinerede) mennesker. Det er spild af penge og lige så vigtigt: Det fastholder en række mennesker i usikkerhed og angst. Mange siger sikkert til sig selv: Når vi skal testes, må det være, fordi det stadig er farligt.

Få vaccinationsprogrammet genvurderet og ikke mindst få nyvurderet Johnson & Johnson-vaccinen. Vi er langt bagud i forhold til andre europæiske lande, og lige nu er vi kun nummer 22 i verden. Ved årsskiftet var vi nummer fire. I samme forbindelse bør man genvurdere, om allerede smittede virkelig behøver vaccination. Immuniteten er skabt naturligt, hvorfor skal der også skabes en kunstig?

Brøndby Stadion blev det største testcenter under fodboldkampen om det danske mesterskab. Det tænkte ingen på. Men det viste sig, at 30.000 jublende, syngende og hoppende fans skabte 94 smittede. Det er et lavt tal og slår alle skeptiske virologer med forbavselse.

30.000 andre mennesker, hvor der er afstand og evt. mundbind, vil give langt færre smittede, og pludselig falder alle argumenter for at stoppe udendørs koncerter og festivaler til jorden. For slet ikke at tale om det kommende EM i fodbold. Hvorfor kun 16.000 tilskuere på et stadion med max kontrol?

Det giver heller ikke mening.

Nedlukningsmodellen, hvor alt i et sogn lukkes ned, hvis smittetallet kommer over et bestemt niveau, har også udspillet sin rolle. På den ene side lukkes skoler og andre offentlige institutioner, mens restauranter og barer holdes åbne, når tallet er for højt. Det er ulogisk. På den anden side er det også forkert at lukke hele Jomfru Ane Gade i Aalborg, bare fordi man kan. Det er ulogisk og urimeligt at lukke virksomheder i Aalborg, som lever op til de eksisterende regler. De får deres eksistensgrundlag fjernet uden varsel.

Det er nødvendigt, at der udvikles langt mere intelligente løsninger, som er holdbare over tid.

Lige nu skifter meldingerne for ofte og for lemfældigt. Lad os derfor få en samlet ny plan, der lukker ned for testhysteriet, øger vaccinationerne, tillader flere større forsamlinger og en intelligent inddæmningsplan for de stadig smittede.

Det vil gavne økonomien, men det vil også gavne folkesundheden. Der er alt for mange, der stadig er bange i hverdagen.